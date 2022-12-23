超扯理由曝！滋事現場阻民眾拍照PO網　高雄警竟嗆：就不要被告

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓分局翠屏所獲報處理酒醉滋事案件，其中一名警員發現有民眾在錄影，竟要求對方不要將影片上傳網路，「不然要寫新聞稿，還會被記者追問」，眼見民眾不願配合，另一名警員還上語帶威脅，「就不要等到別人告你」等語，讓網友相當傻眼。對此，楠梓分局回應，現場處理員警確實言詞欠妥，「將予以適度行政懲處以示警惕」。

據了解，一名20歲陳姓工人22日晚間10時許酒後在宿舍廁所跌倒，因玻璃碎裂造成他全身多處割傷。警方獲報到場後，陳男情緒激動，不斷大聲喊叫，警方立即上前壓制後，並通知救護車到場支援。

由於巨大聲響驚動附近鄰居，紛紛上前查探，還有人拿起手機拍攝錄影，卻引來其中一名警員上前阻止，引發民眾不滿，雙方爭執不休時，警員還脫口，「不要上傳啦，不然還要寫新聞稿，還會被記者追問」，民眾傻眼不願配合，沒想到另名警員見狀竟語帶威脅，「就不要等到別人告你」。

於此同時，正在鬧事的陳男仍持續不斷大聲喊叫，好不容易坐上救護車要離開，他又突然失控，警方才趕緊上前協助壓制，耗費一番力氣才終於將陳男送醫治療。

針對此事件，楠梓分局回應，經分局督察人員立即調查並釐清相關事證後，坦認現場處理員警確實有言詞欠妥、易讓民眾誤解警方立場之處，後續將予以適度行政懲處以示警惕，並加強員警教育訓練，以增進執勤技巧、提升警察專業形象。

▲高雄警處理楠梓酒醉滋事，竟阻止民眾拍照PO網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）