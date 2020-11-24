快訊／募款助少年葬父！「台灣急難救護協會」理事長豪吞307萬遭起訴

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名14歲張姓少年平時與父親相依為命，但父親因故過世，少年急需喪葬及生活費用，而「台灣急難救護協會」理事長陳在斌獲悉後，立刻透過臉書發動募款，不少善心民眾見狀後紛紛捐款，短短2天的時間，就募集了619萬餘元，沒想到，陳男將其中的307萬元占為己有。新竹地檢署近日偵結，將陳男依公益侵占罪嫌起訴。

▲陳在斌假好心上網募款幫助單親少年，卻豪吞307萬善款，遭檢方起訴。（合成圖／翻攝陳在斌臉書）

檢方調查，張姓少年的父親2019年5月27日因故過世，但因家中經濟平時靠父親打零工支撐，但父親卻過世，少年無力負擔喪葬費用，就連生活費也不知從何而來。

對此，陳在斌同年月30日在臉書上po文指稱，少年家住關西鎮東光里，張父靈堂則設在竹東東壩殯儀館孝恩堂，目前他已發起緊急募款，籌集少年的生活及喪葬費用，「請求各界幫幫忙，讓弟弟可以順利，讓爸爸一路好走⋯功德無量。」，文內還留下捐款帳號與聯絡電話。

有不少網友見到貼文後，紛紛捐贈善款，短短2天就募集了619萬元，但沒想到陳在斌卻私自獨吞了其中的307萬元。新竹警方獲報後立刻將他逮捕到案，並移送新竹地檢署偵辦，而檢方近日偵結，陳在斌被依公益侵占罪嫌起訴。