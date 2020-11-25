遭控侵占307萬善款起訴　陳在斌反擊：家屬起貪念就變了！

▲陳在斌替自己喊冤。（圖／資料照／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣急難救護協會理事長陳在斌遭檢方指控占據307萬善款起訴，對此，他喊冤強調沒侵占善款，當時就跟家屬講好，多餘的善款要拿去幫別人，「沒想到他們起貪念就變了。」他強調，會繼續行善助人，要是被判刑也會上訴。

檢方調查，新竹縣一名張姓少年的父親2019年5月27日因故過世，但因家中經濟平時靠父親打零工支撐，父親過世後，少年無力負擔喪葬費用，就連生活費也不知從何而來。

陳在斌同年月30日在臉書發文指稱，少年家住關西鎮東光里，張父靈堂則設在竹東東壩殯儀館孝恩堂，他已發起緊急募款，籌集少年的生活及喪葬費用，「請求各界幫幫忙，讓弟弟可以順利，讓爸爸一路好走⋯功德無量。」文內還留下捐款帳號與聯絡電話，短短2天就募集619萬餘元。

▼陳在斌上網募款幫助單親少年，卻遭檢方指控侵占307萬善款起訴。（合成圖／翻攝陳在斌臉書）

不過，新竹地檢署主任檢察官陳玉華表示，檢察官調查認為被告並沒將善款交給少年，而是予以侵占其中300多萬元，被告涉嫌《刑法》336號第1項公益侵占罪嫌，被檢方依公益侵占罪起訴。

對此，陳在斌接受《東森新聞》電訪時替自己喊冤，「其實我有跟家屬講過募款足夠就好，不要貪心，（多的款項）轉給下一個需要幫助的人。家屬也說好，沒想到他們起貪念就變了。」他強調，會繼續行善助人，要是被判刑也會上訴。

而陳在斌成立的台灣急難救護協會登記地址在高雄市，但記者實際找上門，看起來像是一般民宅二樓，並沒有發現協會招牌和協會人員，按門鈴也無人回應。詢問在當地住了幾十年的民眾，都說沒看過陳在斌。

內政部表示，陳在斌涉嫌挪用善款屬於個人行為，針對社會團體收受善款，是否可與當事人協議從中取得多少 ，屬於團體內部自治事項，法規內並沒有詳細規範。由於案件已進入司法程序，有待司法調查。

▼台灣急難救護協會登記地址在高雄市，但記者實際找上門，並沒發現協會招牌和協會人員。（圖／東森新聞）