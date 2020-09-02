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慈善家遭爆「性侵酒店妹」　挪善款硬上辯：2女公關想要拉我進廁所

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陳在斌遭指控，白天是公益愛心慈善家形象，但一到夜晚就成為性侵女性的惡狼。（圖／本刊繪圖組）

▲陳在斌遭指控，白天是公益愛心慈善家形象，但一到夜晚就成為性侵女性的惡狼。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「台灣急難救護協會」理事長陳在斌，經常「主動」替甘苦人家籌辦喪事，並透過網路宣傳，希望民眾慷慨捐款，卻多次爆發善款流向不明的爭議，此外，白天扮演正義慈善家的他，一到夜晚卻變身為惡狼，目前已有2名女子指控遭到他性侵。

8月25日當天，44歲的「台灣急難救護協會」理事長陳在斌的臉書上PO出一篇文章指出，新竹縣竹東鎮一名不良於行的秋先生飽受慢性病困擾，無法外出工作，家境清寒的他，又遭逢妻子病故，留下2名幼童，希望外界伸出援手。

po文一出，立即引起上百名網友關注，紛紛慷慨解囊，但有捐款民眾質疑，陳在斌列出善款有10萬多元，然而，他只拿給秋家5萬元的喪葬費，另外還有給小孩的3萬5千元生活費，其餘剩下約2萬元的善款卻交代不清。

本刊調查，2017年成立的「台灣急難救護協會」，登記地點在高雄市，成立大會卻辦在新竹市。對外自稱總幹事的陳在斌，其實也是理事長。他已非首度「募善款流向不明」，曾因此一度遭警方約談，最後依詐欺罪移送法辦。此外，他還有恐嚇、妨害自由、公共危險、過失傷害甚至妨害性自主等多項前科。

 「台灣急難救護協會」理事長陳在斌，遭人檢舉，在網路上打著幫助窮苦人家辦喪事的旗幟，卻將善款中飽私囊，引起檢警調查。（圖／翻攝陳在斌臉書）

 「台灣急難救護協會」理事長陳在斌，遭人檢舉，在網路上打著幫助窮苦人家辦喪事的旗幟，卻將善款中飽私囊，引起檢警調查。（圖／翻攝陳在斌臉書）

該協會成立迄今，不只對於善款交代不清，甚至將善款挪為私用，更可惡的是，陳男白天是公益愛心慈善家，晚上卻化身為性侵惡狼。本刊調查，陳在斌喜歡去酒店消費當大爺，但惡劣的是，他竟然還於去年6月和今年5月間，找來酒店公關小姐灌醉她們，接著性侵得逞，被害人已經分別提告。

對於各種指控，陳在斌澄清，這都是遭人陷害，存心要弄他，而挪用部分款項，是為因應喪家的急需，並非款項不清。他也說，自己會去酒店玩樂是因為白天工作壓力太大，才到酒店紓壓，至於2名公關小姐指控遭他性侵，陳在斌則辯稱是遭到仙人跳，全部交由司法審判。

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捐款民眾指控，陳在斌列出的善款明細與贈致給家屬的金額落差極大，引發爭議。（圖／翻攝陳在斌臉書）

▲捐款民眾指控，陳在斌列出的善款明細與贈致給家屬的金額落差極大，引發爭議。（圖／翻攝陳在斌臉書）

慈善團體成立初衷，本應適時伸出援手關懷或是幫助弱勢，但「台灣急難救護協會」理事長陳在斌白天扮演慈善先鋒，高調幫助困苦喪家，一到夜晚卻變成了性侵惡狼。本刊調查，光是去年與今年，陳在斌就因性侵2名酒店公關而遭提告，警方也依法將全案移送地檢署偵辦調查。

本刊調查，2019年6月24日，陳在斌與友人前往桃園一家酒店消費，帶了一名酒店小姐（B女）出場至另一家KTV續攤，結果陳在斌竟然在包廂內性侵B女，B女事後向公司哭訴，酒店副總找上陳在斌理論，他竟辯稱喝醉不記得，B女不甘受辱至醫院驗傷，對陳男提告《強制性交》。

然而，陳在斌並沒有因此收歛，今年5月1日，他與友人找來傳播小姐一起在桃園市一家汽車旅館飲酒歡唱，又趁著傳播妹酒醉之際，「硬上」得逞，事後，他辯稱是傳播妹拉他進廁所，主動表示「很想要」，但由於喝太醉也忘記後來發生什麼事，傳播妹事後不甘遭欺，帶著驗傷診斷書報警，警方已依《強制性交》將陳在斌移送法辦。

 陳在斌去年和今年在桃園分別性侵2名酒店小姐，目前已經被檢方起訴。（圖／報系資料照）

▲陳在斌去年和今年在桃園分別性侵2名酒店小姐，目前已經被檢方起訴。（圖／CTWANT提供）

不到一年就涉嫌2起性侵案件的陳在斌，還被控多次未經當事人同意，就私下替對方募款，最後善款流向不明，連他自己都交代不清楚，警方正在調查中。

對於各種指控，陳在斌澄清，這都是遭人陷害，存心要弄他，而挪用部分款項，是為因應喪家的急需，並非款項不清。他也說，自己會去酒店玩樂是因為白天工作壓力太大，才到酒店紓壓，至於2名公關小姐指控遭他性侵，陳在斌則辯稱是遭到仙人跳，全部交由司法審判。

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