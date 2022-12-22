國內「次世代疫苗現況」一文秒看！　沒買BNT癥結點曝光

▲郭台銘與薛瑞元因新冠疫苗採購隔空槓上。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者李佳蓉、張乃文／整理報導

鴻海創辦人郭台銘因BNT次世代疫苗採購問題，和衛福部隔空交火，引起各界關注。起因源於郭台銘日前為高齡97歲母親請命，盼中央可採購BNT次世代疫苗，不過衛福部長薛瑞元強調，國內莫德納次世代疫苗庫存充足，還須審慎評估。針對這起新冠疫苗採購爭議《ETtoday新聞雲》整理相關資訊，提供民眾了解完整訊息。

1.台灣次世代疫苗採購最新狀況

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心指揮官王必勝日前提到，莫德納和我國簽合約具有彈性，可以更換次世代疫苗，如果有推出更新的疫苗，也可以換，但是和BNT合約就不行，2個多月前還有100萬劑單價BNT疫苗還未到貨，曾詢問BNT是否可更換次世代疫苗，但對方沒答應，當然這合約沒有寫到就沒辦法。加上目前莫德納次世代疫苗打氣不佳、存量也多，基於上述原因，目前是只有進莫德納次世代。

然而上海復星醫藥21日晚間發出最新聲明，強調願意配合台灣的採購需求，「在我們和台灣疾病管理署簽署的採購合約框架下，未來訂單都是可以換成BioNTech次世代雙價疫苗，早日讓台灣民眾用上急需的疫苗。」

2.國內疫苗剩餘統計

根據指揮中心公布，截至12月20日，最新疫苗庫存量為：

BNT單價疫苗：309萬劑（含成人30萬劑、兒童+幼兒279萬劑）

莫德納次世代（含BA.1、BA.5）疫苗：314萬劑

莫德納幼兒劑型：27萬劑

Novavax：32萬劑

3.次世代疫苗核准進度

食藥署目前已通過莫德納和BNT的BA.5次世代疫苗緊急授權(EUA)。施打對象，疾管署公告，滿六歲以上皆可接種莫德納BA.5次世代疫苗作為追加劑，惟劑量有區別。

至於BNT次世代疫苗雖通過EUA，但台灣尚未採購。上海復星醫藥表示，2022年10月，BioNTech成人次世代疫苗於台灣地區獲批緊急使用授權(EUA)。復星醫藥也於12月4日已經向台灣相關部門(指FDA)提交了5至11歲兒童群體的BioNTech次世代疫苗的緊急使用申請。目前，BioNTech成人和5至11歲兒童群體的次世代疫苗在美國和歐洲都已經獲批。香港和澳門也已經開始為當地居民接種BioNTech成人次世代疫苗。

▲BNT、莫德納次世代疫苗比較圖。（製圖／記者李佳蓉，點圖可放大）

4.BNT與莫德納效用、副作用

王必勝指出，若以BNT、莫德納次世代疫苗比較，都是mRNA雙價疫苗，性質相同，我國ACIP專家會議已經通過這兩種次世代疫苗都可以作為追加劑，不管前面打什麼，安全上無虞；而現在沒有證據顯示效果、副作用有顯著差距。

目前莫德納次世代疫苗，BA.1雙價疫苗打了180萬劑，BA.5打了60萬劑，這240萬劑打下去，不良事件通報只有3件，且沒有死亡，整體看起來也是相當安全。

5.混打安全性

王必勝21日受訪時表示，莫德納、BNT次世代雙價疫苗，都是mRNA疫苗，效果、副作用比較沒有差異，國際與我國ACIP專家委員會都建議可作為追加劑，不管前面打什麼疫苗，「不是前面打莫德納後面就要打莫德納，前面打BNT後面就要打BNT，沒有這樣，現在混打已經證實是安全的」。

媒體問及是否接種BNT之後混打其他疫苗風險較高？王必勝解釋，在科學上並非正確觀念，他以自己為例，本身也打了AZ、BNT、高端，現在看起來混打也是常態，不是前面打什麼後面不能換，科學上也有證明。

6.進口次世代BNT可能性

指揮中心強調，現今國內次世代疫苗尚有逾300萬劑，莫德納次世代疫苗訂單也仍有1500萬劑可供使用，依照每日疫苗接種人數僅2至3萬人次計算，庫存量尚且充足。

衛福部長薛瑞元21日則指出，台灣目前庫存莫德納次世代疫苗數量多，不良事件通報又驗證其安全性，在這樣的基礎上，疫苗採購必須審慎評估。他強調，當然未來疫情可能變化，也可能有不同變異株出現，不排除和BNT上海復星採購疫苗。