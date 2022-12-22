LIVE／退燒藥將祭出「限購令」　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12/22）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。中國大陸疫情大爆發，出現大量搶藥潮，不少台人紛紛寄藥救急，而預防台灣藥物供給受到嚴重影響，衛福部部長薛瑞元上午透露將祭出「限購令」，相關細節還要跟藥師公會討論，他也坦言「如果大陸疫情更嚴重，不排除會用更嚴格的管制措施」。

近期社區藥局紛紛發現不少人大量購買退燒止痛藥、消炎藥，甚至也遇到許多顧客直接表示是要寄到大陸給親友。王必勝先前表示，近期對市場和藥局端調查發現，國內普拿疼出現部分大量收購情形，藥局架上也所剩無幾，會持續監測市場供需狀況，評估是否要採取另外措施。

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而薛瑞元上午在立院受訪時透露，第一步預計會先請藥局做勸導性的限量購買，「至於什麼時候發文會跟藥師公會討論，因為也要跟藥師公會談妥，藥局才不會覺得突然有政策。」限制上包括購買盒數等都還要討論，不過一開始還以勸導為主，希望藥局可以稍微管制。另外，也會看大陸疫情發展，不排除如果疫情更嚴重，會用更嚴格的管制措施。

另外，小三通自新冠疫情爆發後，中斷超過2年半，行政院今宣布復航，2023年1月7日至2月6日採「金馬地區民眾春節交通專案」方式復航，對象以金馬地區民眾、陸配為限。交通部表示，金門每天1航班提供618個座位，馬祖2航線每周提供580個座位，等同金馬船班每周有近5千個座位，即起可申請造冊。

不過，由於近期中國大陸疫情嚴峻，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬認為，要開放小三通，一定要有相當程度的配套措施，建議恢復初步的檢疫措施，至少要3天，因為現在對方流行的是BF.7，免疫逃脫能力很強，根據報告指出，BF.7的R0值是10~18，最多可以1傳18，傳染力極強。