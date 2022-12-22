　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／退燒藥將祭出「限購令」　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12/22）日14:00召開記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。中國大陸疫情大爆發，出現大量搶藥潮，不少台人紛紛寄藥救急，而預防台灣藥物供給受到嚴重影響，衛福部部長薛瑞元上午透露將祭出「限購令」，相關細節還要跟藥師公會討論，他也坦言「如果大陸疫情更嚴重，不排除會用更嚴格的管制措施」。

近期社區藥局紛紛發現不少人大量購買退燒止痛藥、消炎藥，甚至也遇到許多顧客直接表示是要寄到大陸給親友。王必勝先前表示，近期對市場和藥局端調查發現，國內普拿疼出現部分大量收購情形，藥局架上也所剩無幾，會持續監測市場供需狀況，評估是否要採取另外措施。

▲▼指揮中心12/15記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

而薛瑞元上午在立院受訪時透露，第一步預計會先請藥局做勸導性的限量購買，「至於什麼時候發文會跟藥師公會討論，因為也要跟藥師公會談妥，藥局才不會覺得突然有政策。」限制上包括購買盒數等都還要討論，不過一開始還以勸導為主，希望藥局可以稍微管制。另外，也會看大陸疫情發展，不排除如果疫情更嚴重，會用更嚴格的管制措施。

另外，小三通自新冠疫情爆發後，中斷超過2年半，行政院今宣布復航，2023年1月7日至2月6日採「金馬地區民眾春節交通專案」方式復航，對象以金馬地區民眾、陸配為限。交通部表示，金門每天1航班提供618個座位，馬祖2航線每周提供580個座位，等同金馬船班每周有近5千個座位，即起可申請造冊。

不過，由於近期中國大陸疫情嚴峻，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬認為，要開放小三通，一定要有相當程度的配套措施，建議恢復初步的檢疫措施，至少要3天，因為現在對方流行的是BF.7，免疫逃脫能力很強，根據報告指出，BF.7的R0值是10~18，最多可以1傳18，傳染力極強。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／PLG球星出車禍！　「嚴重骨折」本季報銷
北市府徵才開133職缺！　月薪最高63K　
中天美女主播被問「多久趴趴一次」　0禁忌全說了
Jennie疑緊擁神秘男親臉！　親密影片瘋傳
規模5.2！　氣象局指：算少見大規模地震
LINE宣布結束「1服務」！　明年2月掰了
快訊／12:36「規模5.2地震」！　最大震度4級
快訊／12:36地震　南部有感搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣要不要BNT次世代疫苗？台大醫分析利弊「可以的話多買」

規模5.2地震亂台鐵行車！台東、屏東路段降速慢行　列車延誤

LIVE／退燒藥將祭出「限購令」　指揮中心最新說明

韓星級里長「3連拍」鬼臉也超甜！　何芝寧驚爆：收到粉絲下體照

5.2地震成因曝！氣象局指「算少見大規模地震」　發生餘震機率小

高速傳愛！搭高鐵捐款守護偏鄉免費課輔　「12年挹注1.49億善款」

台中購物節破三百億！12／28「加碼抽百萬」經發局長中三千元捐公益

快訊／地牛翻身！12:36發生「規模5.2地震」　最大震度4級

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

1月7日重啟小三通！金馬每周提供近5千座位　「即起開放申請」

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

台灣要不要BNT次世代疫苗？台大醫分析利弊「可以的話多買」

規模5.2地震亂台鐵行車！台東、屏東路段降速慢行　列車延誤

LIVE／退燒藥將祭出「限購令」　指揮中心最新說明

韓星級里長「3連拍」鬼臉也超甜！　何芝寧驚爆：收到粉絲下體照

5.2地震成因曝！氣象局指「算少見大規模地震」　發生餘震機率小

高速傳愛！搭高鐵捐款守護偏鄉免費課輔　「12年挹注1.49億善款」

台中購物節破三百億！12／28「加碼抽百萬」經發局長中三千元捐公益

快訊／地牛翻身！12:36發生「規模5.2地震」　最大震度4級

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

1月7日重啟小三通！金馬每周提供近5千座位　「即起開放申請」

阿根廷考慮發行「梅西紀念鈔」　名稱有巧思還有球王簽名

台股大漲208點收最高14442！　台積電上漲9元收468

台灣要不要BNT次世代疫苗？台大醫分析利弊「可以的話多買」

王浩宇評張善政內閣：意外地好　讚「酬庸少、專業多」有80分以上

澤倫斯基有意舉辦冬季和平峰會　強調並未要求美國駐軍參戰

林智堅、羅智強「參選未遂」政治獻金曝　他收入逾1431萬還少於支出

超商最新「30款新春福袋」！豪送瑪莎拉蒂、愛馬仕　1／1起限量開賣

自評選情「審慎樂觀」！王鴻薇主攻陸戰　曝選前之夜時間地點

小三通常態化？王必勝坦言中國疫情難估計　可用入境抽樣PCR觀察

規模5.2地震亂台鐵行車！台東、屏東路段降速慢行　列車延誤

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

生活熱門新聞

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

難追到爆！這5星座「單身越久眼光越高」

大陸疫情海嘯！超強BF.7可1傳18

「父女斷聯20年」孩子突想見面　開口1要求他心寒

擺脫「行人地獄」！立院初審通過　人行道臨停違停「恢復可檢舉」

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

挑戰永齡律師團！醫酸郭董：靠抹黑選總統？

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

更多熱門

相關新聞

「郭董需賺那個錢嗎？」　費鴻泰轟薛瑞元：奇葩

「郭董需賺那個錢嗎？」　費鴻泰轟薛瑞元：奇葩

鴻海創辦人郭台銘近日對採購BNT次世代疫苗槓上衛福部長薛瑞元，薛酸郭「好像BNT銷售員」，郭則寫下「16字遺憾」，批執政黨禽獸食祿。對此，國民黨立委費鴻泰今（22日）表示，以郭台銘的財富需要賺那個錢嗎？薛瑞元真是了不起的奇葩。立委洪孟楷則說，要不要做一個民調，問大家比較相信郭台銘是BNT銷售員，還是民進黨是高端銷售員？

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話

郭台銘「禽獸食祿」罵誰？　王鴻薇加碼轟薛瑞元

郭台銘「禽獸食祿」罵誰？　王鴻薇加碼轟薛瑞元

郭台銘槓政府要選總統？近郭人士搖頭

郭台銘槓政府要選總統？近郭人士搖頭

楊寶楨力挺郭董！酸民進黨「高端推銷員」

楊寶楨力挺郭董！酸民進黨「高端推銷員」

關鍵字：

退燒藥限購令薛瑞元王必勝

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面