20歲網美遭「挖眼拔舌」虐殺！裝死忍受兇手洩慾　駭人細節曝光

▲女孩被打得面目全非。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江20歲抖音網美「仙氣樂蘊」10月底在公廁上完廁所後，被一名男子尾隨埋伏，接著遭磚頭襲擊，持續被暴打20多分鐘，「挖我眼睛、拔我舌頭。」事後，她臉部嚴重骨折，住進醫院。治療近2月，被打女生李雨（化名）今天（22日）終於要出院了。

據《瀟湘晨報》報導，目前，女孩手臂上被咬的牙齒印依舊清晰可見，臉上也留下了8條傷疤，醫生說她腦袋裡還有血塊，仍需幾個月才能消散。她還去杭州看了眼睛，醫生說她的右眼視力僅有0.04，復明的希望很小。

李雨回憶，「事情發生在10月30日下午4點左右，當時公廁沒人，剛蹲下不久，門外就傳來了腳步聲，那人用力拽了我所在的廁所門後再沒動靜了。我想可能是外面人想看看這個位置有沒有人，對此也沒有多在意。」

她進一步稱，「我從廁所出來後，那個男的就從第三個廁所門後衝了出來。還沒等我反應過來，他一磚頭就把我砸倒在地。然後他壓在我身上，一邊用手摀著我的嘴一邊用磚頭朝我的腦袋砸過來。在被打時，我不知道怎麼了，還給他說這是女廁所。」

▲女孩身上至今佈滿傷痕。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

李雨表示，「對方先是用磚塊砸我的頭，因為我反抗，隨後他竟用手拔我的舌頭、摳眼珠、用嘴撕咬我的鼻子和臉。撕咬鼻子真的很痛，我印像很深刻，他當時已經用手指把我鼻子裡面摳出血了。他像狗一樣，想要（把我的肉）撕咬下來。」

她淚訴，「中間，我還『裝死』了一次。我想如果不動了，是不是他就停手了。見我不動，他開始撕我的衣服、舔了我的脖子和臉，很噁心。如果不是在治療，我都想洗澡，把肉搓掉幾層。」

李雨控訴，「當天我穿了一個到膝蓋的高領毛衣，下身穿了打底褲。他發現我的衣服撕不開後，就隔著衣服猥褻我。我覺得他想先殺後姦。見裝死不管用後，我只好和他繼續對抗，我爬出去，他就把我拖回來繼續打，從公廁裡面一直打到公廁外面。我掙扎了差不多有20多分鐘。後面有一對夫妻從公廁路過時應該是聽到了我的呼救聲，幫忙報了警。他使勁用磚砸了我幾下後就跑了。我覺得再晚1分鐘，可能我就死在那了。」

▲女孩受傷嚴重。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

對於傷勢，李雨表示，「當時醫生說從來沒見過被打得這麼畸形的頭。因為傷得太重，我前面幾天都睡不著。當時我的眼睛只能滴消炎眼藥水，每半小時滴一次，我媽媽說她當時都不敢看，裡面都是血肉模糊的，看不到眼珠子。」

「進醫院第二天，醫生還說斷掉的牙齒掉到肺裡了，需要做手術。我總共被他損壞的牙齒有六七顆，三四顆連牙根都沒有了」，她痛苦回憶，「我那時候都不敢睡覺，一是身上太疼了，二是我只要閉上眼睛，就是我拼命向外爬又被拖回去折磨的畫面。」

從10月30日被打至今，李雨說，自己沒有收到施暴者一家人的道歉，「會擔心他們家報復，出院後，我打算先去鑑定傷情，其他都聽安排。後續的話，我想換個城市生活。」