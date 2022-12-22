　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

20歲網美遭「挖眼拔舌」虐殺！裝死忍受兇手洩慾　駭人細節曝光

▲▼厕所被殴打女子今日出院。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲女孩被打得面目全非。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江20歲抖音網美「仙氣樂蘊」10月底在公廁上完廁所後，被一名男子尾隨埋伏，接著遭磚頭襲擊，持續被暴打20多分鐘，「挖我眼睛、拔我舌頭。」事後，她臉部嚴重骨折，住進醫院。治療近2月，被打女生李雨（化名）今天（22日）終於要出院了。

據《瀟湘晨報》報導，目前，女孩手臂上被咬的牙齒印依舊清晰可見，臉上也留下了8條傷疤，醫生說她腦袋裡還有血塊，仍需幾個月才能消散。她還去杭州看了眼睛，醫生說她的右眼視力僅有0.04，復明的希望很小。

李雨回憶，「事情發生在10月30日下午4點左右，當時公廁沒人，剛蹲下不久，門外就傳來了腳步聲，那人用力拽了我所在的廁所門後再沒動靜了。我想可能是外面人想看看這個位置有沒有人，對此也沒有多在意。」

她進一步稱，「我從廁所出來後，那個男的就從第三個廁所門後衝了出來。還沒等我反應過來，他一磚頭就把我砸倒在地。然後他壓在我身上，一邊用手摀著我的嘴一邊用磚頭朝我的腦袋砸過來。在被打時，我不知道怎麼了，還給他說這是女廁所。」

▲▼厕所被殴打女子今日出院。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲女孩身上至今佈滿傷痕。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

李雨表示，「對方先是用磚塊砸我的頭，因為我反抗，隨後他竟用手拔我的舌頭、摳眼珠、用嘴撕咬我的鼻子和臉。撕咬鼻子真的很痛，我印像很深刻，他當時已經用手指把我鼻子裡面摳出血了。他像狗一樣，想要（把我的肉）撕咬下來。」

她淚訴，「中間，我還『裝死』了一次。我想如果不動了，是不是他就停手了。見我不動，他開始撕我的衣服、舔了我的脖子和臉，很噁心。如果不是在治療，我都想洗澡，把肉搓掉幾層。」

李雨控訴，「當天我穿了一個到膝蓋的高領毛衣，下身穿了打底褲。他發現我的衣服撕不開後，就隔著衣服猥褻我。我覺得他想先殺後姦。見裝死不管用後，我只好和他繼續對抗，我爬出去，他就把我拖回來繼續打，從公廁裡面一直打到公廁外面。我掙扎了差不多有20多分鐘。後面有一對夫妻從公廁路過時應該是聽到了我的呼救聲，幫忙報了警。他使勁用磚砸了我幾下後就跑了。我覺得再晚1分鐘，可能我就死在那了。」

▲▼厕所被殴打女子今日出院。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲女孩受傷嚴重。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

對於傷勢，李雨表示，「當時醫生說從來沒見過被打得這麼畸形的頭。因為傷得太重，我前面幾天都睡不著。當時我的眼睛只能滴消炎眼藥水，每半小時滴一次，我媽媽說她當時都不敢看，裡面都是血肉模糊的，看不到眼珠子。」

「進醫院第二天，醫生還說斷掉的牙齒掉到肺裡了，需要做手術。我總共被他損壞的牙齒有六七顆，三四顆連牙根都沒有了」，她痛苦回憶，「我那時候都不敢睡覺，一是身上太疼了，二是我只要閉上眼睛，就是我拼命向外爬又被拖回去折磨的畫面。」

從10月30日被打至今，李雨說，自己沒有收到施暴者一家人的道歉，「會擔心他們家報復，出院後，我打算先去鑑定傷情，其他都聽安排。後續的話，我想換個城市生活。」

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
楊宗緯宣布復出！　「最新近照曝光」
陸20歲網美遭「挖眼拔舌」虐殺！裝死忍受兇手洩慾
凍到聖誕節！明晨只有6°C「周末更冷」　極端低溫範圍出爐
快訊／高雄4連霸議員慘了！　遭提當選無效之訴
快訊／女走登山步道　墜15米山谷死亡
壽山動物園花5.5億整修！他去完嘆：重裝潢的養老院　園方說話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

20歲網美遭「挖眼拔舌」虐殺！裝死忍受兇手洩慾　駭人細節曝光

陸專家：上海一周內達到感染高峰　老人重症率「目前還算低」

外賣騎手忍39度高燒送餐　癱倒在地按完手機直接大字型躺平

成都部分入境隔離減為「2+3」　當地疾控：可能在試運行

馬化騰：騰訊貪腐問題「嚇死人」　很多業務做不起來是「被掏空」

女子燒昏頭！脫毛紙當退熱貼用　額頭殘劑能將臉盆直接「黏臉上」

四川女法官罵律師「說話等於放屁」　嫌原告話多又嗆「關我屁事」

陸政府機關太多人染疫　被迫暫停服務「讓輕症者上班」

北方BF.7 vs 南方BA.5.2誰更兇？　陸專家：致病率無異、症狀略不同

大陸多地籲帶病上班…企業設「陰陽間辦公室」　分隔陽性員工

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

20歲網美遭「挖眼拔舌」虐殺！裝死忍受兇手洩慾　駭人細節曝光

陸專家：上海一周內達到感染高峰　老人重症率「目前還算低」

外賣騎手忍39度高燒送餐　癱倒在地按完手機直接大字型躺平

成都部分入境隔離減為「2+3」　當地疾控：可能在試運行

馬化騰：騰訊貪腐問題「嚇死人」　很多業務做不起來是「被掏空」

女子燒昏頭！脫毛紙當退熱貼用　額頭殘劑能將臉盆直接「黏臉上」

四川女法官罵律師「說話等於放屁」　嫌原告話多又嗆「關我屁事」

陸政府機關太多人染疫　被迫暫停服務「讓輕症者上班」

北方BF.7 vs 南方BA.5.2誰更兇？　陸專家：致病率無異、症狀略不同

大陸多地籲帶病上班…企業設「陰陽間辦公室」　分隔陽性員工

前年繳稅金額為零！美前總統川普納稅申報表被公佈　損成功商人形象

洗澡半價！貴賓狗「泡麵頭→棉花糖」舒服SPA　卸妝對比照笑翻姐

8少女包圍行兇！59歲街友遭「當街狂刺」枉死　嫌犯最小僅13歲

義美斥資30億打造生機生醫中心　副總統賴清德參訪真空乾燥產線

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友不敢再過夜！崩潰曝：才23歲

紅色小湯圓比白色好吃？　網揭「1關鍵」認了：有實驗證明

車停郊外…隔天開車廂「驚見老鼠安居」！網紅媽崩潰：怎麼辦找不到

冷氣團急凍！毛孩心肺、呼吸道疾病易發作　獸醫傳授預防方法

《想見你》李子維、黃雨萱甜蜜同居　「柯佳嬿穿婚紗」網驚喊：新郎是誰？

《鈴芽之旅》台灣上映時間定了！中文預告出爐　神秘女聲超驚豔

萌犬「懶得走」秒開啟省電模式　嫩白肚擼地主人超無奈：要多懶

大陸熱門新聞

訃告發不完！大陸多位名人近期接連因病過世

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

男孩發燒42度出被窩「渾身冒煙」 網友勸：快去醫院吧！

輔導女兒寫功課氣到摔倒　他尾椎骨斷裂

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

廈門五通碼頭現況！新增「負壓走廊」

港媒：大陸將在1月3日放寬入境　隔離措施至「0+3」

戴隱形眼鏡10年！她「眼角膜受損」視力剩0.1

廣東等地或有60%企業「提前放假」 「打工人」將迎60天最長年假

在可可西里無人區染疫？ 男子拍影片自爆：我中招了！會挺過去的

陸政府機關太多人染疫　被迫暫停對外服務

正妹控警壓床猥褻！竟被送精神病院

解救正妹遭抓下體！酒吧保全聯盟開扁色男

北方BF.7 vs 南方BA.5.2誰更兇？ 陸專家：致病率無異、症狀略不同

更多熱門

相關新聞

廣東等地或有60%企業「提前放假」 「打工人」將迎60天最長年假

廣東等地或有60%企業「提前放假」 「打工人」將迎60天最長年假

大陸廣東、浙江和山東地區部分紡織、印染、化工等傳產產業傳出在12月底約有6成企業或停工提前放假，春節假期前的產能和運行狀況成為外界關注焦點。有業內人士分析，「打工人」或將迎來60天的春節年假，產業在疫情驟升的情況下將面臨新一波的困境。

桃園狼父性侵女兒　判刑8年4月定讞

桃園狼父性侵女兒　判刑8年4月定讞

神棍誆「體內有鬼的穢物」女子誤信遭性侵

神棍誆「體內有鬼的穢物」女子誤信遭性侵

校長摸進女宿想壞壞　被女學生打到求饒

校長摸進女宿想壞壞　被女學生打到求饒

好友過世5天…色男登門性侵他女兒重判8年半

好友過世5天…色男登門性侵他女兒重判8年半

關鍵字：

浙江挖眼仙氣樂蘊虐殺性侵

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

中天美女主播被問「多久趴趴一次」

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面