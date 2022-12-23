術後遭姊夫摸胸摳下體「忍60年才提告」！　討460萬法官這樣判

▲老婦提告表示60年前遭姊夫淫辱，為了家族選擇隱忍，數十年來痛苦不堪，開口求償460萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名年事已高的黃姓婦人，提告主張在近60年前，遭姊夫趁她剛手術完虛弱無力時，對她脫衣摸胸猥褻下體，她為了家族和諧選擇隱忍，數十年來身心為此備受折磨，如今選擇提告，開口求償460萬。但縱然有證人作證被告曾坦承有猥褻事實，法官仍因時隔久遠，早已超過10年追溯時效，駁回黃婦求償。

判決指出，黃姓婦人在今年（2022）提出訴訟，主張她在將近60年前，因故接受手術後到姐姐家休養時，姊夫竟趁她身體虛弱睡著時，強行解開她上衣鈕扣、脫下她內外褲進行猥褻，隔天又以相同手法再來一次，當年社會民風較保守、她又年輕無知，考量家族和諧與親友感受後，選擇獨自忍氣吞聲，多年來痛苦隱忍、身心鉅創，現在鼓起勇氣提告，向姊夫求償460萬精神撫慰金。

檢察官偵結後，因為追訴權時效已過，刑事部分為不起訴處分，黃婦不死心進行民事求償；而警方曾傳喚黃婦親友，親友表示2021年10月時，被告曾向他坦承當年有對黃婦撫摸胸部、下體事實，因此認為黃婦主張尚非無據。

但法官審結，認為縱然黃婦主張的侵權行為曾經發生，但時隔已近一甲子，早已遠遠超出民法規定10年之請求權時效期間，被告也可依民法規定拒絕給付，於是駁回黃婦請求460萬元的賠償金，全案仍可上訴。