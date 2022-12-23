　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國中女遭學妹哥哥性侵　暗示他女友又被嗆「讓妳死得很難看」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄潘姓水泥工透過妹妹認識當時就讀國中的芯芯（化名），2020年7月間他假裝想要參觀房間，尾隨芯芯回家之後，隨即伸出狼爪性侵得逞，事後還傳訊息威脅「讓妳死得很難看」、「08（意指老子）以後看到妳，08就打一次」。潘男一審被依兩罪分別判處7年8個月、4個月有期徒刑，他不滿提出上訴，性侵部分被高雄高分院改判處7年4個月，恐嚇部分則被裁定駁回。

▲桃園市湯姓男子2020年12月間見鄰居有身障女子獨自徘徊，竟趁機叫進屋內脫去衣褲性侵，剛好被女子母親開門撞見當場飆罵「你在幹什麼？」（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲芯芯遭到學妹的哥哥性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，潘男的妹妹和芯芯就讀同一所國中，芯芯是學姐，兩人結識之後，他在2020年7月17日趁著朋友聚會結束，假裝想要參觀芯芯的房間，跟著回家之後，一進入房間就伸手摀住女方的嘴，強行性侵得逞。

芯芯雖然不斷用腳踢牆求救，無奈同住的祖母並未發現異狀。事後潘男發現芯芯試圖向他的女友暗示受到性侵，竟透過臉書傳訊息恐嚇，「X你媽的，現在是三小」、「08以後看到妳，08就打一次」、「妳說到最好要他X給我做到，不然我絕對讓妳死得很難看」。

芯芯不甘受辱，決定在朋友的陪同下報警，並前往醫院驗傷。一審時，潘男辯稱，是芯芯自行脫衣，再跨坐到自己身上，兩人屬於合意性交，但並未獲得法官採信，最終被依對未滿14歲女子犯強制性交罪判處7年8個月，再依對少年犯恐嚇危害安全罪判處4個月有期徒刑，後者可易科罰金12萬元。

潘男不服判決結果提出上訴，全案來到高雄高分院，合議庭依舊認定該案件屬於性侵，而非合意性交，但考量到他終於坦承犯行，也願意和解（打算出監後慢慢償還，不過沒有提出具體的賠償方案，芯芯拒絕接受），於是改判處7年4個月有期徒刑，這部分仍可上訴。恐嚇的部分，合議庭則裁定駁回定讞。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
可以寄杯！超商「23元大杯美式」　無兌換期限
快訊／對幹林飛帆！　郭再欽宣布退出民進黨
「10公尺巨石」降落濟公廟！　廟公驚恐爬出瓦礫堆
快訊／林奕華接任台北市副市長！　蔣萬安發布第4波小內閣人事
快訊／台積電重挫11元至457！　台股大跌逾200點
吳宇舒遊日本揭「疫情後5大變化」　避2雷點：否則別想吃飯
燙到打滾…技師被熔爐吞進去「烈焰狂噴」慘死
林飛帆怒了！轟黃偉哲「集體鄉愿」釀台南亂象　點名他要退黨
台南經發局長陳凱凌涉貪　曾救火高雄5局處首長！超狂背景起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老翁開車暴衝進田中央！竟是為撿眼鏡惹禍　警「這舉動」揪感心

宛如砲彈轟炸！「10公尺巨石」砸爛濟公廟　廟公驚恐爬出瓦礫堆

國中女遭學妹哥哥性侵　暗示他女友又被嗆「讓妳死得很難看」

苗栗透天民宅後院起火　「洗衣機燒成火爐」隔壁派出所警員神救援

超扯理由曝！滋事現場阻民眾拍照PO網　高雄警竟嗆：就不要被告

台南經發局長陳凱凌涉貪　曾救火高雄5局處首長！超狂背景起底

OL摩鐵激戰人夫同事2次「我是被逼的」　1原因慘輸

坦承收錢接受性招待　南市經發局長陳凱凌涉貪羈押

快訊／台南經發局長陳凱凌涉貪　法院裁定羈押禁見

獨／郭鬼鬼否認找人協調　圤智雨公開對話反擊「外流照是真的」

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

阿妹現身籃網隊球場

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

承認數字跟人民感受有落差　蔡英文將召開國安高層會議

老翁開車暴衝進田中央！竟是為撿眼鏡惹禍　警「這舉動」揪感心

宛如砲彈轟炸！「10公尺巨石」砸爛濟公廟　廟公驚恐爬出瓦礫堆

國中女遭學妹哥哥性侵　暗示他女友又被嗆「讓妳死得很難看」

苗栗透天民宅後院起火　「洗衣機燒成火爐」隔壁派出所警員神救援

超扯理由曝！滋事現場阻民眾拍照PO網　高雄警竟嗆：就不要被告

台南經發局長陳凱凌涉貪　曾救火高雄5局處首長！超狂背景起底

OL摩鐵激戰人夫同事2次「我是被逼的」　1原因慘輸

坦承收錢接受性招待　南市經發局長陳凱凌涉貪羈押

快訊／台南經發局長陳凱凌涉貪　法院裁定羈押禁見

獨／郭鬼鬼否認找人協調　圤智雨公開對話反擊「外流照是真的」

從藝人變全職藝術家　郭彥甫鼓勵高中生勇於追求夢想

「灑鹽哥」擅闖球場亂親大力神盃　FIFA打破沉默首度發聲

老翁開車暴衝進田中央！竟是為撿眼鏡惹禍　警「這舉動」揪感心

只要3.5小時就到！汶萊皇家航空復飛「台北－汶萊」　直衝黃金國度

新任北市副市長林奕華2月才就職　「等手邊工作告一段落」

蔡小虎狂吐送醫險插管！　侯友宜溫馨留言：好好休養保重身體

新安產金融專利大躍進！　今年一口氣增7項

對幹林飛帆！郭再欽宣布退出民進黨　籲郭信良勿參選議長

寒冬也不怕！楊冪全身只靠蕾絲包覆、金妍兒裸色禮服別有深意

宛如砲彈轟炸！「10公尺巨石」砸爛濟公廟　廟公驚恐爬出瓦礫堆

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

社會熱門新聞

吳怡農拜會里長遇車禍　跪地護人畫面曝

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

三重男偷200萬被7人圍毆　頭重創慘死

陳凱凌涉貪羈押　坦承收錢接受性招待

OL稱被逼與人夫同事外遇　1原因慘輸

人夫傳裸照！小三纏綿嬌喊：今天用的很開心

毛豆吃過的再上桌　涓豆腐出大包急下架

台南經發局長涉貪　超狂背景起底

彰化女登長青步道　墜15米山谷喪命　

樁腳涉賄　高市4連霸議員遭提當選無效之訴

陳凱凌涉貪　被法院裁定羈押禁見

獨／薪水全押阿根廷奪冠！他捧回34萬

獨／郭鬼鬼否認找中間人　圤智雨曝對話反擊

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

更多熱門

相關新聞

高職除夕返校打掃「不來記過」　真相曝光

高職除夕返校打掃「不來記過」　真相曝光

有網友在臉書爆料，高雄中山工商要求學生農曆除夕返校打掃，不去就會記過，未免太誇張。消息一出，在網上引發熱議，許多人紛紛留言批評。不過，校方澄清內容並非事實，不排除提告捍衛聲譽。

高雄驚見「綠色巨根溫泉」比基尼女獻吻合照

高雄驚見「綠色巨根溫泉」比基尼女獻吻合照

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

桃園狼父性侵女兒　判刑8年4月定讞

桃園狼父性侵女兒　判刑8年4月定讞

神棍誆「體內有鬼的穢物」女子誤信遭性侵

神棍誆「體內有鬼的穢物」女子誤信遭性侵

關鍵字：

高雄性侵

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

請你離開！林飛帆要郭再欽主動退黨　「民進黨必須和黑金劃清界線」

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

300民眾聚集總統府前喊「你跳票！我撕票！」　不滿菸防法卡立院

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

阿妹現身籃網隊球場

阿妹現身籃網隊球場

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面