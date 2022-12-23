國中女遭學妹哥哥性侵　暗示他女友又被嗆「讓妳死得很難看」

記者黃翊婷／綜合報導

高雄潘姓水泥工透過妹妹認識當時就讀國中的芯芯（化名），2020年7月間他假裝想要參觀房間，尾隨芯芯回家之後，隨即伸出狼爪性侵得逞，事後還傳訊息威脅「讓妳死得很難看」、「08（意指老子）以後看到妳，08就打一次」。潘男一審被依兩罪分別判處7年8個月、4個月有期徒刑，他不滿提出上訴，性侵部分被高雄高分院改判處7年4個月，恐嚇部分則被裁定駁回。

▲芯芯遭到學妹的哥哥性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，潘男的妹妹和芯芯就讀同一所國中，芯芯是學姐，兩人結識之後，他在2020年7月17日趁著朋友聚會結束，假裝想要參觀芯芯的房間，跟著回家之後，一進入房間就伸手摀住女方的嘴，強行性侵得逞。

芯芯雖然不斷用腳踢牆求救，無奈同住的祖母並未發現異狀。事後潘男發現芯芯試圖向他的女友暗示受到性侵，竟透過臉書傳訊息恐嚇，「X你媽的，現在是三小」、「08以後看到妳，08就打一次」、「妳說到最好要他X給我做到，不然我絕對讓妳死得很難看」。

芯芯不甘受辱，決定在朋友的陪同下報警，並前往醫院驗傷。一審時，潘男辯稱，是芯芯自行脫衣，再跨坐到自己身上，兩人屬於合意性交，但並未獲得法官採信，最終被依對未滿14歲女子犯強制性交罪判處7年8個月，再依對少年犯恐嚇危害安全罪判處4個月有期徒刑，後者可易科罰金12萬元。

潘男不服判決結果提出上訴，全案來到高雄高分院，合議庭依舊認定該案件屬於性侵，而非合意性交，但考量到他終於坦承犯行，也願意和解（打算出監後慢慢償還，不過沒有提出具體的賠償方案，芯芯拒絕接受），於是改判處7年4個月有期徒刑，這部分仍可上訴。恐嚇的部分，合議庭則裁定駁回定讞。

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