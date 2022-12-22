不顧小六女兒推打抗拒　狼父性侵、猥褻得逞！判刑8年4月定讞

▲桃園狼父性侵猥褻女兒多次，遭判刑定讞。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子阿文（化名），竟對小六的女兒下手，多次趁著女兒還在睡覺時，對女兒伸出狼爪，女兒驚醒而推打、抗拒，但阿文不顧女兒反抗，多次得逞。最高法院審理後，將阿文判刑8年4月，另外也判刑6月、得易科罰金18萬元，全案定讞。

擔任貨車司機的阿文，與妻子、兩名兒子，還有自己的父母同住，家中房間不多，阿文與妻子、兩名兒子同住一房，女兒則與祖父母共睡一房。而女兒逐漸長大，阿文竟對女兒伸出狼爪。自2017年2月、女兒小六時起，某次祖父母早起，房間僅剩女兒一人獨睡時，阿文摸進房內，伸手進女兒衣服內撫摸，女兒驚醒，手打腳踢反抗，阿文才離開房間。

沒多久，阿文又藉機逼女兒兩次口交得逞，之後又趁著女兒獨睡時，摸進房內，脫下女兒褲子性侵得逞。女兒升上國一後，阿文又藉機3次撫摸女兒胸部得逞。等到女兒升上國二，阿文還兩度摸胸得逞。女兒不滿，到警局提出告訴，經檢方偵辦後，對阿文依照「對少女強制性交」、「對少女強制猥褻」、「對少女性騷擾」等罪，提起公訴。

法院審理時，阿文坦承不諱，一二審法院均認定阿文有罪。其中二審高等法院更痛罵「被告身為告訴人之父，不思善盡呵護、照顧幼女成長之責，反對告訴人強制猥褻、強制性交、乘機性交，無視告訴人之性自主決定權，並對告訴人為性騷擾行為，以為滿足一己私慾，罔顧人倫，造成告訴人身體、心理創傷與陰影」因此重判他有期徒刑8年4月，另外也判刑6月、得易科罰金18萬元。全案上訴第三審，最高法院22日駁回上訴定讞。