快訊／疫情又上升！本土+19051「比上周增8.6%」　另增27死

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情再次回升！中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增19,051例本土個案，比上周同日增加8.6%；另增104例境外移入，確診個案中新增27例死亡。

經歷兩天病例數微降，今日新增19,051例本土病例，較上周三多1,502例，增加約8.6%。個案分布方面仍以六都破千例最多，依序是新北市(3,807例)，臺中市(2,362例)，桃園市(2,261例)，臺北市(2,173例)，高雄市(1,991例)，臺南市(1,350例)。

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至於其他縣市狀況，依序是彰化縣(930例)，新竹縣(748例)，新竹市(552例)，屏東縣(429例)，苗栗縣(426例)，雲林縣(349例)，嘉義縣(279例)，宜蘭縣(267例)，基隆市(243例)，南投縣(240例)，嘉義市(187例)，花蓮縣(184例)，臺東縣(121例)，金門縣(90例)，澎湖縣(62例)。

▲12/21新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為10例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、25例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至12月18日，死亡日期介於8月28日至12月18日。

指揮中心說明，今日新增104例境外移入個案中，為55例男性、49例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(7例)，日本(3例)，土耳其、美國、香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南及韓國 (各1例)，另86例感染國家調查中。入境日期介於今年11月21日至12月20日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/21確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）