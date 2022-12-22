桃園再爆賄選+幽靈人口...檢方起訴2案　對6人提當選無效之訴

▲桃園地檢署選後查賄不停歇，今（22）日再提妨害投票等2件案件起訴，並向法院提起6件當選人當選無效之訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署查察賄選沒有因九合一選舉已落幕而停歇，今（22）日針對2起案件起訴，另提包括復興區黃姓代表當選人與5名里長當選人共6人當選無效之訴。桃檢強調，為使不正選舉者不得享有當選結果，對於不法當選當事人、家屬、親友、樁腳或競選團隊成員之賄選行為，均屬當選人之共同行為，除就違反選罷法之行賄罪嫌起訴外，並對當選人依法提出民事當選無效之訴。

桃檢指出，檢察官查察賄選，選後起訴包括八德區王姓里長當選人，涉犯選罷法第99條第1項之投票行賄罪嫌，龍潭區江姓里長當選人涉有刑法第146條第2項妨害投票正確罪嫌，檢方提起公訴。

另外，檢方查出認桃園市復興區第一選舉區黃姓區民代表、大園區張姓里長、八德區王姓里長、楊梅區曾姓里長等4人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌，大園區陳姓里長與龍潭區江姓里長等2人涉有刑法第146條第2項妨害投票正確罪嫌，檢方於今天向桃園地院提起民事當選無效之訴。

桃檢強調，為使不正選舉者不得享有當選結果，檢方對於不法當選當事人、家屬、親友、樁腳或競選團隊成員之賄選行為，凡有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為，檢方除就違反選罷法之行賄罪嫌起訴之外，並對當選人依法提出民事當選無效之訴，以落實「公平選舉、杜絕不法」之查賄核心。

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