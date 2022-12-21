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將卸任8年市長　鄭文燦：將來不管有無職務「一樣關心桃園」

▲桃園市長鄭文燦今天主持任內最後一次市政會議，媒體詢問未來生涯規劃？鄭文燦指出，希望能順利完成交接，至於未來有無職務，都一樣會關心桃園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天主持任內最後一次市政會議，媒體詢問未來生涯規劃？鄭文燦指出，希望能順利完成交接，至於未來有無職務，都一樣會關心桃園。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今天主持任內最後一次市政會議，會後媒體詢問未來生涯規劃時指出，希望能順利交接，並留點時間給自己；至於未來不管有沒有職務，一樣都會關心桃園與支持桃園。

鄭文燦表示，對於未來生涯規劃，第一，希望我的工作到24號，25號能順利完成交接，並留一點時間給自己。能夠擔任8年的市長，我是抱著感動的心情來回饋桃園，「愛桃園、挺桃園」本來就是我的DNA，所以將來不管有職務、沒職務，我一樣都會關心桃園、支持桃園。

對於張善政最新公布小內閣團隊名單，有幾個預算高局處長被留任？鄭文燦認為，新任市長的人事權，我們都給予尊重、給予祝福，最後還是要看未來的工作表現，能否符合大家的期待。

桃園市警察局長許錫榮傳出退休說，市長是否給予祝福？鄭文燦說，許錫榮局長曾表示，從警生涯最後一站在桃園市政府警察局局長任內，希望能夠提早一點退休，能夠安排退休後的生活。我多次給他慰留，警政署也給予慰留，但他說因為已有新的生涯安排，所以我給予尊重、給予祝福。希望警察同仁過去的生涯當中，常常歷經不同的單位且南北奔波，也常常犧牲家庭生活，他選擇退休，我也給予他最大的祝福，希望退休後能夠樂活自在。

張善政公布小內閣團隊，其中水務與財政局長留任，交通局長轉桃捷運局長，原有市府團隊被肯定？鄭文燦強調，尊重張善政市長用人布局的安排，每一任市長都有充分的用人權限，市政有些部分是延續的，這也是必然的道理。

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