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快訊／政院拍板！1月7日小三通重啟　金馬民眾春節限定　

▲▼指揮中心指揮官王必勝12/13赴金門視察。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝日前赴金門視察防疫整備狀況，為小三通復航做準備。（圖／指揮中心提供）

記者陳家祥／台北報導

往返金門、廈門的小三通，自2020年2月因新冠肺炎疫情停航後，至今已逾2年半。陸委會22日在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，行政院最後拍板復航，實施時間為春節前後2周，亦即2023年1月7日至2月6日，採專案申請方式，依專案目的向交通部航港局申請航班。金門每天至多1班，馬祖每周至多2班，對象以金馬地區之民眾、陸配等為限。

因應農曆春節將至，為協助金馬鄉親返鄉團圓，在疫情可控前提下，行政院院會通過「金馬地區民眾春節交通專案」。

陸委會指出，本專案由陸委會、交通部、衛福部及相關機關共同研商及完成。專案主要目的是在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，藉由小三通客運春節專案，作為啟動客運復航及疫後有序交流的起點，並以在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運為原則。實施步驟及運作方式重點如下：

（一）實施時間：為春節前後兩周（112.01.07-112.02.06）。
（二）航班申請：採專案申請方式，依專案目的向交通部航港局申請航班。金門每天至多一班，馬祖每周至多兩班。
（三）搭乘旅客：以金馬地區之民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。
（四）邊境防檢疫措施：參照空運辦理，並由衛生福利部監督執行。
（五）檢討機制：未來將視本專案運作情況及疫情等相關情勢變化，就後續「小三通」客運安排進行滾動檢討。

陸委會表示，本專案執行將由相關部會及地方政府通力合作，做好整備工作。近期中國大陸疫情升溫且資訊不透明，相關機關一定會在作好防疫工作的前提下，執行本專案，以確保國人及金馬鄉親之健康及安全，藉由本專案的實施，作為啟動後續「小三通」客運復航及疫後有序交流的起點。

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