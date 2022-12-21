有價證券核定權屬財政部　法學界抨擊法院不該「創造法律」

▲法學界抨擊法院不該造法，應依法裁判 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

台灣高等法院審理違反證券交易法案件，12月1日、9日二審開庭時，分別傳喚文化大學戴銘昇教授、文化大學王志誠教授及輔仁大學郭土木教授到庭做鑑定人，主張台灣存託憑證（TDR）應為本國有價證券，並非外國有價證券，不包括在76年900號公告核定範圍內，法學界抨擊司法機關不該創造法律，應依法裁判。

法學人士表示，司法機關是法律執行者而非創造者，法官必須依據法律審判，不得無中生有創造法律，否則將侵害立法權，違反憲法權力分立、權力制衡的制度。既然證券交易法第6條第1項「經主管機關核定之其他有價證券」規定，授權主管機關專屬核定權，主管機關得核定證券交易法的有價證券，而主管機關主張76年900號公告是臺灣存託憑證（TDR）經核定為證券交易法的有價證券。

高等法院審理違反證券交易法案件，12月1日、9日二審開庭時，分別傳喚文化大學戴銘昇教授、文化大學王志誠教授及輔仁大學郭土木教授到庭做鑑定人，指出臺灣存託憑證為本國有價證券，並非外國有價證券，不在76年900號公告「外國之其他具有投資性質之有價證券」範圍內，故臺灣存託憑證未經主管機關依證券交易法第6條第1項規定核定，並非證券交易法有價證券。

法學界進一步抨擊，主管機關主張以76年900號公告行使證券交易法第6條第1項為核定權，核定臺灣存託憑證為證券交易法有價證券，從未主張以「募集與發行臺灣存託憑證處理準則」（85年更名為「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」）或其他任何方式核定臺灣存託憑證為證券交易法有價證券，故司法實務反於主管機關所主張行使核定權的方式，恣意代主管機關創造核定臺灣存託憑證為證券交易法有價證券，實屬法官造法，侵害立法權及行政權，違反權力分立的民主憲政原則。