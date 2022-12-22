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小三通復航「未開放台商」　陳玉珍嘆：實在愧對他們

▲▼ 小三通、五通碼頭 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 小三通、五通碼頭 。（圖／記者任以芳攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院22日拍板小三通復航，實施時間為春節前後2週1月7日到2月6日，採專案申請方式，對象以金馬地區之民眾、陸配等為限。對此，國民黨立委陳玉珍認為，雖然個人還是覺得門開的不夠大、不夠快，但先求有再求好，至於此次開放未包含台商，「實在愧對他們」。

往返金門、廈門的小三通，自2020年2月因新冠肺炎疫情停航後，至今已逾2年半，隨著邊境解封開放，民間也喊話政府重啟。行政院拍今板復航，時間為1月7日到2月6日，依專案目的向交通部航港局申請航班。金門每天至多一班，馬祖每週至多兩班，對象以金馬地區之民眾、陸配等為限，台商中轉未在此次名單中。

陳玉珍表示，從今年年初在立法院中她不斷地呼籲，中央應考量金門人民對小三通復航的呼聲。當時中央不論是陸委會、衛福部，甚至是行政院蘇貞昌院長，都說不出一套說服金門人民的理由。明明台北跟廈門都還持續直航，為何飛機可飛，金門人民就無法坐船往返廈門？直到上周在立法院詢問到國安會秘書長顧立雄，聽到顧秘書長回覆春節前會定案，才開始感受到風向開始轉變，感覺到小三通復航有望。

陳玉珍說，此次春節專案未包含台商，對台商返台團圓的路還是困難重重。希望中央仍應考量台商也是我國國人，他們出外打拼，想要春節回家團圓而不可得，實在愧對他們，呼籲中央應增加兩岸直飛的航班，有更多的航班，讓他們可以回家與家人團聚。

陳玉珍也提到，這次小三通先開放金馬人民，未開放台商中轉，雖然跟與期待還是有差距，但「先求有，再求好」，先讓在金門的鄉親跟陸配，以及在大陸各地求學、就業的金馬鄉親，今年可以透過小三通回鄉團圓，讓金門鄉親的需求先得到滿足，再來繼續爭取台商權益，最終讓小三通完全復航。再創金門的觀光榮景。

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