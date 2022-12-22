今天冬至！命理師：湯圓要吃偶數　「四生肖」留意心血管疾病

▲今天冬至！命理師提醒，湯圓要吃偶數，吃湯圓的人那一個月就會運勢昌隆。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

今天凌晨5點45分後就是「冬至」，也是俗稱「冬節」。許多人一早就收到冬至吃湯圓的訊息。不過命理師楊登嵙提醒，湯圓占卜法以視湯圓數量為偶數為吉，若碗裡的湯圓為偶數，那麼吃湯圓的人那一個月就會運勢昌隆，反之，如果碗裡湯圓數是奇數，就要低調保守，以退為進。此外，生肖2022年「冬至」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、龍、馬、猴，身體要慎防心臟、及血管方面的疾病。

楊登嵙表示，今天清晨5點45分就是冬至，俗稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等，過了冬至後，日光照射北移，白天愈來愈長，黑夜愈來愈短。今年冬至國曆是12月22日、農曆是11月29日在月尾，所以今年冬天會寒冷多天，要注意多保暖。

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此外，楊登嵙也提到，冬天有兩個大日子必須吃羊肉，一個是立冬、另一個就是冬至，只要在冬至補對，對未來一整年身體調養都有幫助。而羊肉是溫熱的補品，還含有豐富脂肪、蛋白質、鈣、鐵等營養，有祛寒保暖、促進血液循環的功效。

▲如果碗裡湯圓數是奇數，就要低調保守，以退為進。（圖／記者游瓊華翻攝）



近幾日靠近聖誕節，民眾聚會狂歡晚歸，但楊登嵙提醒，傳說冬至這天會有天狗到人間尋找化身，如果撞上祂可能會被抓走，但以科學角度來看，是因為這天夜長天冷，不建議在外遊玩逗留，早點回家休息才有利於養生。

華人重視家族團圓，所以冬至當天全家一起搓湯圓、吃湯圓，代表圓滿的意思。楊登嵙提到，湯圓占卜法以視湯圓數量為偶數為吉，因此若碗裡的湯圓為偶數，那麼吃湯圓的人那一個月就會運勢昌隆，反之，如果碗裡湯圓數是奇數，就要低調保守，以退為進。此外，也據說如果計算碗裡的湯圓數，未婚的人那碗總會是奇數，而已婚的人則會是偶數，這占卜是吃湯圓時一面進行的餘興小遊戲。