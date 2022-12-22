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還來得及！命理師曝「冬至8大開運法」：未婚男女1招求姻緣

▲▼ 湯圓,冬至。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲「冬至」除了吃湯圓，也是一個非常適合轉運的日子。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

今（22）天05點45分是「冬至」，即俗稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等，每年的「冬至」都是進入冬天最重要的節氣，這天不只是日光最短的一天，在命理學上更是象徵陰氣到冬至時盛極而衰，陽氣則從此開始萌芽的意思。命理專家楊登嵙老師就分享冬至8大開運方法，如果錯過了就要等明年了。

楊登嵙表示，冬至在古代有「冬至大如年」的說法，「吃了湯圓大一歲」的習俗。今年冬至國曆12/22、農曆11/29在月尾，所以今年冬天會寒冷好多天，注意多保暖，而且要注意冷熱交加，反而容易感冒！   

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楊登嵙指出，2022年「冬至」這半個月，健康要注意的生肖是屬鼠、龍、馬、猴，注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部或身體流血受傷。   

「冬至」八大開運法如下，錯過了就要等明年！

一、吃湯圓圓滿如意：   

冬至當天要轉運，首要就是吃湯圓。紅湯圓代表金，可招桃花、招人緣，白湯圓代表銀，可招財、旺事業。紅湯圓、白湯圓至少各一顆，湯圓象徵團圓、圓滿，也讓你新的一年更加圓滿如意。

二、吃餛飩增智慧：   

飩餛代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都可以順利換運，迎接各種嶄新能量。而對於一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可以在冬至當天吃一碗餛飩，代表「混沌初開」，增長一下智慧。

三、吃水餃旺財：   

水餃形如元寶，吃水餃寓意財源廣進。

四、吃豬腳麵線延壽、除晦氣：   

今年沖犯太歲生肖為屬牛和羊，可以在這天吃一碗豬腳麵線轉運，為人子女記得要買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道之外，也是為父母延壽、除晦氣。

五、進補好運氣：   

「冬至進補，春天打虎」，在寒冷的天氣裡為了抵禦嚴冬，身體會消耗掉比平常更多的熱量，因此以高熱量的食品進補，是符合養生之道，冬至進補的食品以肉類為主，再加上各種滋補的藥材燉煮。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

六、買新鞋、新衣和諧順暢：   

冬至大如年，今年沒時間替雙親過節的子女們，不妨趁這一天帶父母親出外走走，尤其是平時與婆婆關係處得不好的媳婦，更要利用這一天送公婆一雙新鞋或新衣，有助改善婆媳間的關係。家庭和諧，有助運勢順暢。

七、拜祖先求興旺：   

早在周朝，天子就選在冬至日舉行郊祀的典禮。因為日屬陽夜為陰，冬至後白日漸長，陽氣勃發，所以是祭天的最佳時節。擺湯圓在神桌上祭祀祖先，祈求保佑後代子孫興旺。

八、拜月老求姻緣：   

冬至節吃湯圓，亦有團圓之義，「圓」亦為「緣」，未婚男女可利用冬至到月老廟祈求緣份，可先備妥五色絲線，即綠色、紅色、白色、黑色、黃色，分別代表東、南、西、北和中央五個方位及木、火、金、水、土五行，結成五色繩。

到月老廟求月下老人賜姻緣，祭拜供品：1.湯圓，祈求緣分來到、圓滿。2.糖果，甜甜月老的嘴。3.鮮花，與對象可以盡快開花結果。4.五色水果，圓形尤佳，一切圓滿吉利。5.紅棗，祈求姻緣早點完成。6.桂圓，圓滿順利。

祈求內容：記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。誠心誠意祈求月老公公速賜良緣，若覓得好對象，日後會奉上喜餅、喜糖敬謝。（但要說到做到！）然後將五色繩纏在手腕上，平常帶在身上或放入錢包內，增進喜氣，招來緣份。

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