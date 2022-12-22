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東港安泰幼兒專責醫師諮詢Line社群　家屬熱烈迴響

▲安泰醫院舉辦育兒講座暨聖誕嘉年華會 。（圖／安泰醫院提供，下同）

▲安泰醫院舉辦育兒講座暨聖誕嘉年華會 。（圖／安泰醫院提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港安泰醫院已連續3年承辦「幼兒專責醫師制度計畫」，在「安泰幼兒專責醫師諮詢Line社群」裡，提供家屬線上諮詢、疾病照護及健兒知識，獲得家屬們熱烈的迴響，許多媽媽諮詢有關嬰幼兒營養及排泄等照護情事。

▲安泰醫院舉辦育兒講座暨聖誕嘉年華會 。（圖／安泰醫院提供，下同）

▲安泰醫院舉辦育兒講座暨聖誕嘉年華會 。（圖／安泰醫院提供，下同）

在聖誕節前夕，安泰醫院蘇清泉榮譽院長及兒科林世雄主任共同帶領兒科團隊舉辦「育兒健康講座暨聖誕嘉年華會」，由小兒腸胃科李文杰醫師主講「嬰幼兒便秘」及楊桂貞營養師衛教「嬰幼兒副食品添加原則」等主題，提供家長相關的知識，院方更精心準備「聖誕禮包」，贈送給每一位參與的孩童及家屬，透過聖誕節活動，向民眾宣導「幼兒專責醫師制度」的醫療服務及「嬰幼兒腸胃道照護」的團體衛教活動。

安泰醫院自承辦衛生福利部「幼兒專責醫師制度計畫」的照護服務，透過兒科專責醫師專業、專人的健康管理，讓未滿3歲以下幼兒得到適時且連續性健康照護，包括照護諮詢、兒童健檢、疫苗接種、牙齒塗氟等各項保健時程規劃及關懷等，更結合社區幼兒園舉辦親子共讀及親子創作故事接龍等活動，讓孩子在有愛及安全的環境中快樂成長。

林世雄主任表示，3歲以下幼兒的家長藉由加入幼兒專責醫師制度，透過安泰醫院Line群組線上諮詢，提供家屬疫情期間各種疾病資訊、疾病的居家護理照護、正確的用藥知識，並提供即時線上掛號服務，讓幼童及家屬更方便快速的就醫，也會不定期於社區及院內舉辦育兒團體講座，讓家屬與專業的醫師面對面交流，藉以提升屏東地區兒童高水平的醫療服務。

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