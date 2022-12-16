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「慢」步環台「猴」哩哉！東港安泰醫院「醫」起守護兒童健康發展

▲東港安泰醫院，起守護兒童健康發展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港安泰醫院，起守護兒童健康發展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

安泰醫療社團法人安泰醫院響應由環台醫療策略聯盟發起的「早期療育公益環台巡迴」，12/16在安泰醫院內舉辦『擁抱慢慢猴、「慢」步環台「猴」哩哉』活動，利用鮮活的色彩與各具特色的小動物，對比出慢慢猴的不同，透過繪本讓家長和兒童一起閱讀，提升民眾對兒童健康發展與早療的重視，增加對發展遲緩的認知與警覺性。

▲東港安泰醫院，起守護兒童健康發展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港安泰醫院，起守護兒童健康發展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

蘇清泉榮譽院長表示：安泰醫院於2004年起辦理兒童發展聯合評估中心，跨專業團隊提供服務，包括復健科、小兒神經科醫師、語言治療師、物理治療師、職能治療師、臨床心理師、社工師等，主動積極的深入社區，遍及屏南區滿州鄉、離島琉球鄉等鄉鎮，已經幫助超過4000個家庭，成功篩檢出須要接受治療的兒童。

▲東港安泰醫院，起守護兒童健康發展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港安泰醫院，起守護兒童健康發展 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

每個孩子都代表著一個希望與期待，6歲以前更是孩子發展的黃金期，每個發展的階段都環環相扣，所有的環節也都不容忽視，安泰團隊會持續落實關懷與維護弱勢族群與偏遠地區民眾就醫權益。

兒童發展聯合評估中心陳宇光主任表示，安泰醫院提供兒童發展聯合評估服務，引進許多新的兒童治療專用教具、懸吊架等，同時提供物理、職能、語言等各項相關治療。家長若發現兒童在發展上可能有困難，可諮詢安泰醫院協助篩檢，了解孩子的發展狀況，讓需要幫助的孩子盡早獲得療育資源，也能降低未來生活障礙的程度。

蔡宗昌總院長表示，早期發現、早期治療，把握早療黃金期能幫助孩子未來成長的更好，也能減輕家長負擔。這次響應環台盟院串聯的慢慢猴公益活動，扮演醫療在兒童健康照護的責任與角色，一起守護兒童健康發展，讓環台的服務理念：「多給台灣一點關懷，讓健康環繞全台」，能為台灣帶來更多正能量。安泰醫院有專業評估人員及相關的各種治療課程，例如語言治療、職能治療等，絕對是爸爸媽媽們育兒的堅強靠山。

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