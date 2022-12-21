慶祝台中購物節破300億　經發局長報佳音：12／28加碼抽百萬現金

▲▼台中市政府慶祝台中購物節破300億元，經發局長張峯源（左2）表示，12月28日加碼抽1名百萬現金獎。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中購物節登錄消費金額截至12月20日已突破300億元，超越去年291億元成績，經濟發展局長張峯源今天傍晚扮成聖誕老公公，在台中火車站前分送糖果報佳音，他說，原本只有6個百萬現金的名額，為了慶祝破300億元，決定在12月28日再增加1個百萬現金獎，購物節活動將在24日截止，民眾要把握最後4天消費機會。

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張峯源表示，只有台中購物節能超越台中購物節，今年台中購物節氣勢如虹，自從雙十節暖身開跑後，短短38天就衝出登錄消費金額101億元，19天後，登錄消費金額站上200億元，經發局原本就規劃月月抽2名100萬現金獎，截至目前已抽出4名百萬幸運兒，緊接著在12月24日將在一中商圈水利大樓前廣場再抽2名100萬現金。

張峯源傍晚帶著同仁前往「2022台中耶誕嘉年華—台中好甜，心動於中」的火車站站前廣場，打扮成聖誕老公公，向市民及旅客報佳音，並且宣布一項好消息，台中購物節登錄消費金額突破300億元，為了慶祝及感謝市民今年打破去年紀錄，突破300億元，決定再增加1名100萬現金，12月28日在市政府抽出幸運兒。

張進一步提醒，今年台中購物節至12月24日結束，呼籲全國民眾把握最後4天來台中，逛景點、商圈，消費登錄就有機會天天抽1700名3千元現金、週週抽12名10萬現金、時尚酷跑機和智慧電車各1台，還有12月24日的月月抽2名100萬現金，以及12月28日加碼的1名100萬現金。

此外，明年1月登場的壓軸抽，則是一戶精品好宅和3台百萬油電車，值得一提的是，經發局為了方便民眾參加壓軸抽，特別延長台中購物節APP登錄發票和合作店家收據的期限至12月31日23點59分，大家記得要在期限內完成登錄發票或合作店家收據，您可能就是壓軸大獎得主喔。