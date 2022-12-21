李四川曝接北市副市長「幫兇」是辣個男人　籲藍營2024建公平制度

▲李四川上風傳媒節目《下班瀚你聊》吐露出任台北市副市長心境。（圖／翻攝自YouTube《下班瀚你聊》）

記者江采蓁／綜合報導

準台北市副市長李四川今（21）日接受黃暐瀚主持的《風傳媒》網路節目《下班瀚你聊》訪問，訪談中李四川大談出任台北市副市長的心境及願景，也透露當初讓他改變心意答應準台北市長蔣萬安的幕後「幫兇」，就是昔日的好夥伴、前高雄市長韓國瑜。而談到備戰2024總統大選國民黨該如何推派人選，他則表示應該建立一套公平公正的制度，人選出來了就要團結支持。

李四川透露，自己第一時間是拒絕蔣萬安的，直言如果有找到比較年輕的人就不用找他，他從旁提供經驗就好，後來被蔣萬安的心意打動，加上當時任職公司裡的「阿嬤董」要他去接下台北市副市長職務，因為「阿嬤董」一輩子最尊敬的人就是蔣經國，「阿嬤董」勸他若是在公司是成就小我，若是能去台北市府服務市民，則是成就大我。

但李四川提到，還有一個最大的「幫兇」就是韓國瑜，也非常希望他接下台北市副市長職務，他們昨（20）日才跟前高雄市府團隊一起聚餐，他笑說，因為韓國瑜的個性讓整個團隊感情很好，且「每次都是韓市長請客啦！」

至於被問到對2024總統大選國民黨該推派誰，李四川則表示，要建立一套能讓大家信服、公平公正的制度來推派人選，最後大家要力挺出線的人選，撇開私心團結最重要。

▲韓國瑜領軍的高雄前市府團隊昨日聚餐。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）