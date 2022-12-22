被中常委控服務處主任倒戈　王美惠3度哽咽：人在做天在看！





▲立委王美惠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨在嘉義市長選舉再度吞敗，據轉述，民進黨正國會中常委陳茂松21日在中執會發言時兩度落淚，指控英系立委王美惠的服務處主任徐文志，在地方群組幫國民黨籍的市長黃敏惠拉票。對此，王美惠22日受訪時3度哽咽表示，選成這樣要檢討，但不是在媒體上放話，自己在這次嘉義選舉盡心盡力，「王美惠對嘉義市、對民進黨有對不起哪一點嗎？」

據轉述，陳茂松今天在中執會兩度落淚，非常感慨這次嘉義市長選舉慘敗到如此地步，並點名王美惠的地方服務處主任、前小英之友會創會會長等人，竟在地方Line群組為黃敏惠拉票，沒有支持民進黨候選人李俊俋，代理黨主席陳其邁隨後裁示，依照現場檢舉的方式進行處理，要求中央黨部進行了解。而徐文志昨日也發三點聲明後退出民進黨。

對於陳茂松的指控，王美惠哽咽表示，徐文志是她當選立委時，來當志工幫忙，用貼圖什麼的她根本不知道，自己盡心盡力幫李俊俋輔選，在立院開會結束後趕快回去嘉義，民進黨選成這樣要檢討，但不是在媒體上放話。

王美惠表示，今天若自己做不對，中常委應該要跟我說，服務處的人有什麼不對，不是在放話，民進黨好壞都會講，不是在媒體上放話，這件事情是台北助理講了自己才知道，自己從頭到尾都知道他們處的不好，但都跟他們說不管怎樣比國民黨選上更好。

對於陳茂松指控票還沒開完，王美惠就去恭喜黃敏惠，王美惠澄清，這不對，自己從還沒開票就在李俊俋的服務處，陪他到最後一刻，李俊俋也打電話恭喜黃敏惠，希望也可以納入自己一些不錯的政策，選舉是一時的，為了嘉義建設打拼，應該互相向中央爭取預算才對，之後自己陪李俊俋跟嘉義鄉親道歉，到最後一刻才回去睡覺。

王美惠表示，嘉義市只有自己一個立委，雖然民進黨努力不夠，還是親自到黃敏惠總部恭喜，陳茂松卻指責我打電話給黃敏惠，自己去的時候，直到副市長打電話給市長才說恭喜、希望未來嘉義一起打拼，因為她說中央都不關心嘉義，而李俊俋的社會福利政策不錯，建議黃敏惠可以納入參考，選舉過後，大家還是要為嘉義打拼。

王美惠哽咽表示，自己做立委到現在都沒有忘記初衷，認真在打拼，無法接受陳茂松這樣對服務處打壓，誰認識徐文志？誰認識主任？他（陳茂松）的心態到底是什麼？自己從昨天到現在都想不透，「王美惠對嘉義市、對民進黨有對不起哪一點嗎？我只能對自己說，我做不夠，才被說話。」

王美惠表示，自己在台北，但沒有忘記從哪裡來，還是每天回嘉義、為嘉義鄉親服務，昨天聽到民進黨的同志，對服務處的主任這樣，「如果會做的人，應該先告知，讓我先問一下。」

對於陳茂松的指控，王美惠批評，自己要問中常委，對這次李俊俋選舉幫了什麼忙？選完後指責人家不對，身為一個中常委常常放炮，「但你說到我，我不出來說明可以嗎？對我這樣說非常不公平，開票還沒完，我就跑去黃敏惠總部？這不是事實。」

王美惠指出，希望民進黨大家找出初衷、讓百姓感動，接下來還要選黨主席，不分哪一派趕快把士氣提起來，讓所有台灣人感動，選舉選這麼差，不討論政策、提名有沒有出錯，卻指責地方的人，何況徐文志長久以來在服務處做志工。王哽咽表示，「我在台北，他就幫我捻香、跑攤，自己做立委以來，都沒有在休息。」

對於陳茂松的指控，王美惠表示，大家都有朋友交情，徐文志從來沒有王美惠服務處說別支持李俊俋，昨天晚上跟徐文志聯絡，才知道他們之前就有過節，但不能選舉沒出力的人去罵別人出不夠力，這不應該，何況做到中常委。

王美惠呼籲，這在邊跟任何黨員說，不要跟媒體說東說西，「我王美惠對這次嘉義選舉盡心盡力，一個月前就很多人說，如果選輸我第一個倒霉，人在做天在看，我對的起自己良心，也對得起民進黨栽培，感謝嘉義市民、全國民眾看到我王美惠始終如一。」