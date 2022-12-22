快訊／黃偉哲最新小內閣名單！文化局長升任副市長　陳凱凌涉貪去職

▲台南市府公布最新小內閣名單。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南市長黃偉哲順利連任，而台南市府今（22）日公布小內閣名單。文化局長葉澤山升任副市長；研考會主委由前主計處長陳淑姿接任；經發局長陳凱凌涉貪遭聲押未留任，由林榮川出任；衛生局長為蘇世斌、社會局長為盧禹璁，而環保局和文化局的首長皆暫由副局長代理。

黃偉哲今天公布五位新首長人選，分別是：副市長葉澤山、衛生局長蘇世斌、社會局長盧禹璁、經發局長林榮川和研考會主委陳淑姿，而環保局和文化局的首長皆暫由副局長代理。

黃偉哲強調，11月26日選舉結束後，即開始思考和徵詢關於新的小內閣成員，人選以「專業能力」和「即戰力」為最大調整考量，像新任經發局長林榮川，是很早就接洽徵詢相關意願的專業人才，但因尊重其原本服務機關，所以才沒在昨天同時公布，並非如部分媒體揣測相關首長人事公布有臨時延期狀況。

對市府團隊新任首長皆寄予厚望的黃偉哲表示，台南是文化首都，目前緊鑼密鼓籌劃2024台南400年相關展演，正是需要葉澤山這樣具備以文化為志業以及豐富行政經驗的副手，且葉澤山近年規劃興建台南市立圖書館永康新總館、台南市美術館等，亮眼成績有目共睹。

而今年一月從主計處長退休的陳淑姿將出任研考會主委新職，黃偉哲指出，陳淑姿對台南市政業務相當熟悉，符合擔任考核、列管和規劃市政方向的一級幕僚單位首長，尤其借重她的主計專業，可望在推動台南重大建設時能準確到位。

新任衛生局長蘇世斌是向奇美醫學中心借將，目前是奇美醫學中心職業醫學科主任，也擔任南台科大的高齡福祉服務系教授，在職業醫學、社區醫學和醫療觀光以及公共衛生領域擁有專業能力。

接任經發局長的林榮川是臺大土木工程的博士，曾任台中市政府參事、雲林縣政府水利處長，以及臺中市政府建設局和都發局的副局長，參與台中亮點建設包括水湳智慧城丶臺中國際會展中心等規劃與執行，在綠能發展規劃或是產業園區推動開發等相關面向具備擘劃專長。

新任社會局長盧禹璁在博士時專攻社會學，是中山大學中山所社會學組的博士，擔任嘉南藥理大學社工系老師，將借重他在社區組織發展工作與總體營造的專業，持續深耕台南市的社會工作領域。