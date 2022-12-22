　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／黃偉哲最新小內閣名單！文化局長升任副市長　陳凱凌涉貪去職

▲台南市長黃偉哲21日上午表示，市府小內閣人事，有5位要離開市府團隊，新人選預計22日公布。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市府公布最新小內閣名單。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南市長黃偉哲順利連任，而台南市府今（22）日公布小內閣名單。文化局長葉澤山升任副市長；研考會主委由前主計處長陳淑姿接任；經發局長陳凱凌涉貪遭聲押未留任，由林榮川出任；衛生局長為蘇世斌、社會局長為盧禹璁，而環保局和文化局的首長皆暫由副局長代理。

黃偉哲今天公布五位新首長人選，分別是：副市長葉澤山、衛生局長蘇世斌、社會局長盧禹璁、經發局長林榮川和研考會主委陳淑姿，而環保局和文化局的首長皆暫由副局長代理。

黃偉哲強調，11月26日選舉結束後，即開始思考和徵詢關於新的小內閣成員，人選以「專業能力」和「即戰力」為最大調整考量，像新任經發局長林榮川，是很早就接洽徵詢相關意願的專業人才，但因尊重其原本服務機關，所以才沒在昨天同時公布，並非如部分媒體揣測相關首長人事公布有臨時延期狀況。

對市府團隊新任首長皆寄予厚望的黃偉哲表示，台南是文化首都，目前緊鑼密鼓籌劃2024台南400年相關展演，正是需要葉澤山這樣具備以文化為志業以及豐富行政經驗的副手，且葉澤山近年規劃興建台南市立圖書館永康新總館、台南市美術館等，亮眼成績有目共睹。

而今年一月從主計處長退休的陳淑姿將出任研考會主委新職，黃偉哲指出，陳淑姿對台南市政業務相當熟悉，符合擔任考核、列管和規劃市政方向的一級幕僚單位首長，尤其借重她的主計專業，可望在推動台南重大建設時能準確到位。

新任衛生局長蘇世斌是向奇美醫學中心借將，目前是奇美醫學中心職業醫學科主任，也擔任南台科大的高齡福祉服務系教授，在職業醫學、社區醫學和醫療觀光以及公共衛生領域擁有專業能力。

接任經發局長的林榮川是臺大土木工程的博士，曾任台中市政府參事、雲林縣政府水利處長，以及臺中市政府建設局和都發局的副局長，參與台中亮點建設包括水湳智慧城丶臺中國際會展中心等規劃與執行，在綠能發展規劃或是產業園區推動開發等相關面向具備擘劃專長。

新任社會局長盧禹璁在博士時專攻社會學，是中山大學中山所社會學組的博士，擔任嘉南藥理大學社工系老師，將借重他在社區組織發展工作與總體營造的專業，持續深耕台南市的社會工作領域。

ET快訊
浩角翔起外景「1舉動惹火店家」！　被5平頭男帶走
快訊／罕見！30架次共機擾台　航跡如「包圍」台灣外海空域
快訊／警撞殘25歲女「智力成幼兒」！　國賠555萬
快訊／板橋塞爆成大型停車場！　民眾崩潰
快訊／即將上任卻猝死！　這地方要再重選1次
快訊／黃偉哲小內閣名單出爐！　陳凱凌涉貪去職
快訊／美光大裁員近5000人！　停發獎金
2房含車位超低價！300組客人急搶　屋主再減價賣了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卡蛋交鋒！柯文哲稱自己「大笑三聲」　花敬群大笑五聲：勇敢面對吧

倒數17天！吳怡農站路口拜票　賴品妤相挺：支持好朋友

快訊／30架次共機擾台　航跡如「包圍」台灣南部外海空域

民進黨狗咬狗？趙介佑轟何志偉涉黑　王鴻薇：社會、道德不容許

被中常委控服務處主任倒戈　王美惠3度哽咽：人在做天在看！

高虹安發佈第2波人事　美女候選人擔發言人、柯P機要出任行政處長

局長涉貪！黃偉哲要求市府團隊「清廉公開透明」　盼勿枉勿縱

蔡壁如遭柯文哲「用完即丟」？　他轟：只會讓身邊的人寒心

高雄燕巢新當選里長未上任竟猝逝　3個月內擇期補選

徐巧芯讚郭台銘說得好　分析薛瑞元談話：沒有檢討反省

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

薛瑞元酸郭董「BNT的推銷員」　王必勝：不排除買BNT次世代

卡蛋交鋒！柯文哲稱自己「大笑三聲」　花敬群大笑五聲：勇敢面對吧

倒數17天！吳怡農站路口拜票　賴品妤相挺：支持好朋友

快訊／30架次共機擾台　航跡如「包圍」台灣南部外海空域

民進黨狗咬狗？趙介佑轟何志偉涉黑　王鴻薇：社會、道德不容許

被中常委控服務處主任倒戈　王美惠3度哽咽：人在做天在看！

高虹安發佈第2波人事　美女候選人擔發言人、柯P機要出任行政處長

局長涉貪！黃偉哲要求市府團隊「清廉公開透明」　盼勿枉勿縱

蔡壁如遭柯文哲「用完即丟」？　他轟：只會讓身邊的人寒心

高雄燕巢新當選里長未上任竟猝逝　3個月內擇期補選

徐巧芯讚郭台銘說得好　分析薛瑞元談話：沒有檢討反省

【廣編】統一AB優酪乳X Mr.Wish鮮果茶玩家　聯手推草莓優酪乳創意特調

花蓮鄉親熱議　警解釋「左轉彎待轉→闖紅燈」規範

澤倫斯基贈美「烏兵簽名國旗」！強調絕不投降：你們可拯救數百萬人

梅西捧冠照IG破7000萬讚！　攝影師還原當下：我很幸運

單車男搭火車不買票「揮拳硬闖」　2站務員被打…眼鏡碎掉全身傷

兒子剛滿月！　張齡予手術爆哭「怕醒不來」：想為孩子堅強活下去

澤倫斯基獲美國18億鎂軍援！拜登強調「高度團結」：普丁戰略失敗

劉亦菲撞衫金高銀根本天仙打架！「禮服差一元素」網看法兩極

《轉生就是劍》宣布第二季製作確定！超可愛貓貓女兒、秋番不容錯過動畫

卡蛋交鋒！柯文哲稱自己「大笑三聲」　花敬群大笑五聲：勇敢面對吧

萌犬「懶得走」秒開啟省電模式　嫩白肚擼地主人超無奈：要多懶

政治熱門新聞

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

郭台銘嗆「禽獸」遭譏　李來希嘆1事

高雄燕巢新當選里長猝逝　3個月內補選

快訊／郭台銘震怒！　寫下「16字遺憾」痛轟執政黨

謝志偉揭BNT採購過程　反問郭台銘「禽獸有如？」

郭台銘16字遺憾　王定宇PO解讀：郭董真勇者

被控戰犯　王美惠主任發5點聲明：退民進黨

高虹安涉貪新事證！前主任「神龍Z9」遭約談

8年總結／盤點柯文哲市政成績

郭台銘槓政府要選總統？近郭人士搖頭

砲聲隆隆！黨員問賴清德：一屍五命、年輕人在哪裡？

行政院擬開放小三通復航　分階段開放、金馬民眾優先

快訊／蔡英文承認「數字跟人民感受有落差」　下周將召開國安會議

楊寶楨力挺郭董！酸民進黨「高端推銷員」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

新光三越桃園大有店明年2月收攤

大陸疫情海嘯！超強BF.7可1傳18

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！賴銘偉給爸媽1提醒：要注意

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面