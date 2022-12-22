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社會 社會焦點 保障人權

誰把嬰兒推車丟這？彰化婦調監視器「根本沒兇手」…嚇壞：太恐怖

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

這是什麼畫面？彰化一名網友昨(21日)意外發現，原本放置在路旁的一輛無人嬰兒車，竟離奇「自己動起來」，彷彿後方有看不見的人正在推一般，原本靜止的嬰兒車突然向前滑行，還在T字路口停了數十秒，接著微轉彎45度角「切西瓜」加速過馬路，直到撞到路邊鐵桿才停下，離奇畫面讓附近居民都覺得「毛毛的」。

▲▼彰化無人嬰兒推車過馬路。（圖／民眾提供）

▲彰化無人嬰兒推車過馬路。（圖／民眾提供）

發現的民眾指出，昨天下午他母親出門，赫見家門口突然有輛嬰兒推車，疑惑「是誰丟在家門口？」調閱監視器後，才發現「根本沒有兇手」，嚇得媽媽直呼「太恐怖」，該名網友也將畫面PO上網，引起熱烈討論。

▲▼彰化無人嬰兒推車過馬路。（圖／民眾提供）

▲推車直到撞上鐵桿才停下。（圖／民眾提供）

據了解，該輛嬰兒推車是附近回收業者撿回，暫時放置在路邊，監視器畫面拍下，原本靜置的推車突然像是有人推動般，自己向前滑行，到了路口時還懂得要過馬路，停止了約數十秒，接著微微轉彎，朝著45度角「切西瓜」過馬路，過程中還一度加速，直到撞到對向路邊鐵桿才停下。

也有人推測，應該是「東北季風」搞得鬼，昨彰化市區颳起陣陣強風，路旁的推車也未綁牢，應該是受到強風吹撫才會「逃跑」。警方也表示，道路旁堆放足以妨礙交通之物，除責令行為人消除障礙外，還可處1200元以上、2400元以下罰鍰。

▼目前推車已經加強固定。（圖／民眾提供）

▲▼彰化無人嬰兒推車過馬路。（圖／民眾提供）

▲▼彰化無人嬰兒推車過馬路。（圖／民眾提供）

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