父子三貼騎車突遭人潑辣椒水！「整支折疊刀」捅進後座高三生臀部

記者陳雕文／新北報導

新北市中和一名父親21日騎車載2兒子去上課，3人才剛出門，行經中正路211巷時，突然遭到3煞埋伏潑灑辣椒水，父子3人中招後痛苦跳下車，但惡煞仍不放過，拿出摺疊刀衝向乘坐機車後座的18歲高三生，扭打後把整支刀插進高三生的臀部！3煞見血後逃跑，警方於22日凌晨逮到3煞，犯案動機揭曉。

▲21歲廖姓男子（紅圈處）埋伏在小貨車後方，看到高中生（圖左機車後座）時，準備掏辣椒水攻擊的瞬間。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，臀部被捅的梁姓高中生近期跟17歲蘇姓好友愛上同一個女孩子，雙方為此爭風吃醋鬧翻，蘇姓少年決定找碴，揪了另外2人於本月8日持棍棒、刀械欲擄走梁男，後來遭警方圍捕移送新北地檢法辦。

原本蘇姓少年自知理虧，不想再跟梁男有任何衝突，但後來蘇男聽到風聲，說梁男在外頭放話，笑蘇姓少年跟其他人要綁架反被警察抓，蘇姓少年怒不可遏想報復，但原本幫他擄人的朋友不想再出手，並說，「那是風聲也不知道是不是真的，而且，上次幫忙然後就被警察辦一條，老實說關我屁事。」

蘇姓少年只好再找其他人幫忙，這次作戰方針改成直接攻擊；到了21日早上7點30分，蘇姓少年跟17歲江姓少年、21歲廖姓男子拿著辣椒水在躲在巷子裡埋伏，等梁姓男出門上學時攔截圍剿。

▲3惡煞出擊，其中17歲的江姓男子還拿刀衝向梁男攻擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

但蘇姓少年萬萬沒想到，來助陣的江姓少年有帶摺疊刀！而且還把刀整支插進梁男的右臀部，江姓少年把刀抽出後見血也嚇到，此時蘇姓少年喊撤退，蘇、江、廖3人拔腿逃離現場，而梁男父親則急忙報案協助送醫，所幸經過治療後無大礙。

警方調閱監視器，發現3煞犯案後分乘2部機車往台北市方向逃逸，更以口罩遮蔽車牌意圖規避查緝，後來又變換車輛往花蓮方向逃逸，直到22日0時許返回台北市大同區長安西路某住所後，持拘票到場將3煞逮捕，全案依傷害罪送辦。

▼警方循線逮人歸案。（圖／記者陳雕文翻攝）