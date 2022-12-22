蔡壁如遭柯文哲「用完即丟」？　他轟：只會讓身邊的人寒心

▲張益贍上黃光芹直播節目。（圖／翻攝自Facebook／黃光芹）

記者詹宜庭／台北報導

有消息傳出即將卸任台北市長的民眾黨主席柯文哲，日前已完成新一波黨務與競選2024總統的人事布局，其中前立委蔡壁如未獲任何職務安排，質疑兩人關係漸行漸遠。對此，前民眾黨中央委員張益贍21日表示，蔡壁如是民眾黨之母，對柯文哲與民眾黨很忠心，如果柯沒幫她安排職位只會讓身邊的人寒心，更呼籲「不要用完即丟啦。」

張益贍昨日接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，「你可以喜歡或不喜歡蔡壁如，但你永遠不要懷疑她對柯文哲的忠心，你也不用懷疑柯文哲交代她做什麼事她就一定會去做，他們兩個之間會有自己的溝通方式，可是反過來說，蔡壁如去做的事情很大一部分是柯文哲叫她去做的。」

張益贍舉例，九合一大選中，民眾黨由秘書長謝立功主導提名，最後責任卻是叫蔡壁如輔選，因為柯文哲也曾說過謝立功這個人沒能力，黨部輔選以及操盤都是蔡壁如。他補充，民眾黨成立之初，是蔡壁如招集一群幕僚一起撰寫黨綱、籌備會議，到最後成立大會等等，可以說是「從無到有」，不僅是「葉克膜之母」也是「民眾黨之母」，籲民眾黨與柯文哲「不要對蔡壁如用完即丟啦。」

張益贍說明，他對新竹市長當選人高虹安最不爽的並非貪汙案，而是有外界傳言高虹安因擔心選情受影響，要柯文哲施壓蔡壁如辭立委下台，「雖然蔡壁如是柯文哲叫她做什麼事情就會去做的人，但這個是不對的。」

張益贍強調，無論蔡壁如是為了民眾黨或為了選戰自願辭立委，還是被施壓才辭職，「這種人說真的在民進黨內也很難找」，並不是說蔡壁如會去民進黨，而是以一個政黨來說，對政黨忠心、對黨主席盡責的人，現在竟然沒有被安排職位，這是民眾黨跟柯文哲需要去思考的，痛批「如果柯文哲對一個如此忠心的人都沒有安排，那只會讓旁邊的人寒心。」