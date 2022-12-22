LIVE／向未來交棒！柯文哲8周年　親手寫下「對市民的感謝」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲即將卸任，22日舉辦八周年記者會，除了呈現這8年的所有政績成績單之外，此次主題定調為「永續台北，向未來交棒」，並由柯文哲親手寫下對市民的感謝，希望將永續進步交棒給市民，《東森新媒體ETtoday》將全程直播記者會內容。

在柯文哲12月25日卸任前夕，台北市政府22日上午10時在南港瓶蓋工廠舉辦八周年記者會，而市府每年都會設定一個主題，從一周年推出「柯文哲，反省」影片，今年卸任則是定調「永續台北，向未來交棒」為主題，將呈現北市府團隊8年施政成果，秉持「讓政治落實在人民生活的每一天」精神，落實公開透明、全民參與的政治理念。

根據台北市政府規劃，八周年記者會一開始，會先播放一支8分鐘影片，以「向市民交棒」作為概念，隨後是邀請1、2位即將卸任的局處首長上台談內心話，再由柯文哲親手寫下感言與致詞，最終大合照完進行媒體訪問，整場記者會時長約1小時。

特別的是，北市府為向所有市民表達最誠摯的謝意，活動前將邀請局處首長寫下對市民感謝的話，並且在記者會現場佈置，加上柯文哲親手寫的感言，最終將移回市府大廳展示，將永續進步的台北交棒予所有市民。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）