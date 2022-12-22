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8年總結／柯文哲跳脫框架擾動政壇　卸下市長遇「2024聲量保溫」難關

▲台北市長柯文哲出席北一女樂儀旗隊受旗儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲2014年以「柯P新政」、「改變台灣，從首都開始」等口號參選，確實在政壇捲起千堆雪，而2017年舉辦世大運，讓他的聲勢達到最高峰，但盛極轉衰，後來他歷經與民進黨「分手」，市府首長一批換過一批，2018年驚險連任成功，爾後成立台灣民眾黨，逐步佈局總統之路。

有亞斯伯格症的柯文哲，講話直率風格不同於其他政治人物，也因此長期佔據媒體版面，他剛當選時，就曾自嘲，電視台晚上政論節目收視率都靠他。但言多必失，柯文哲點評時事，雖然金句連發，也多能直指問題核心，但爭議也不少，包括2014年選舉期間物化女性言論不斷，選後甚至講出「進口外籍新娘」、「台女素顏直接上街嚇人」等，加上對同性戀議題態度不明確，自此不斷流失婦女、LGBT者支持。

▲▼柯文哲2014年專訪資料照。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲2014年專訪資料照。（圖／記者周宸亘攝）

雖然柯文哲爭議言論多，也常講錯話，但是外科醫生的訓練，讓他毫無疑問是個解決問題的行動派市長。剛上任就馬上下令，要拆除位於忠孝西路館前路至中山北路的忠孝西路公車專用道，解決北市多年沉痾，接著以及拆忠孝橋、中正橋引道，使北門露臉、打造國門新意象，整個西區門戶計畫備受肯定，且剛接首都市長就有諸多市政進展，劍及屨及的做事態度，讓民眾有種政治「煥然一新」感。

到了2017年世大運，當時的柯文哲已與民進黨漸行漸遠，「分手」傳言四起，但原本不被看好的世大運，最終售出72萬張門票，平均上座率達87％，門票收益超過1.4億元台幣，讓世界成功看見台灣。

▲▼柯蔡會，柯文哲、蔡英文於北門會面。（圖／記者林敬旻攝）

▲2018年「蔡柯會」。（圖／記者林敬旻攝）

但這幾乎已是柯文哲8年市政的所有總結，第二任後施政腳步明顯放緩，仍拿第一任政績成果做宣傳，往後的東區門戶計畫推展不順，一開始嗆聲大巨蛋是弊案、停工，最終卻開綠燈放行，等於當初高調大動作停工5年，最後卻回到原點，而後續在柯市府加速完工的大原則下，幾乎是以洩題方式全力推展進度，讓藍綠議員都不能接受。

不過柯文哲並非毫無作為，即便社宅的建設進度無法達標當年高喊的8年5萬戶，但比較台灣各縣市的社宅建設，仍是完工最多、開工最多的縣市首長；柯文哲任內推動的五大市場改建，都是短時間內、甚至是任內不可能看到成果的，確實是走了一條常人不會走的困難道路。

而柯文哲自己也明白，這些建設計畫著眼的是城市未來長遠發展，短時間不會看到結果，難為他的執政成果再添一筆，幾乎都是把「球」做給接任者；柯私下也曾自誇，「接任的市長只要好好做，會有剪不完的綵」，顯見他對這些建設規劃有十足的信心。

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲出席瑞光社宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

柯文哲第二任期內發生新冠肺炎疫情，原本幾乎阻絕於境外或防疫旅館中，卻差點為俄羅斯芭蕾舞團事件破功，最後在時任台北市副市長黃珊珊向柯文哲報告下，由柯文哲指示演出應暫緩，並致電給時任指揮中心指揮官陳時中表達立場；原本陳時中要文化部提防疫計劃，原則上不會停止演出，然而在柯市府態度強硬下，才不至於讓疫情提早在台灣本土擴散。

但當2021年5月本土疫情爆發時，雙北幾乎全面淪陷，面臨醫療資源崩潰危機，加上當時疫苗不足，全民「討厭民進黨」氛圍四起，柯文哲重拾「柯P」形象，每天下午3時30分左右召開台北市防疫記者會，除了公布一波波防疫政策，回答媒體提問時的「接地氣」言論，重新擄獲許多焦急、害怕民眾支持，當年5月底、6月初再創一波聲量新高。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊疫情記者會。（圖／北市府提供）

市府人士透露，當年5月底本土疫情最嚴重時刻，醫院病床數幾乎滿床，但救護車上仍有許多需要急救的確診民眾，根本排不進醫院，只好在市區不斷繞來繞去，「幾乎每天都在想辦法生出病床」。

據了解，當長照機構發生院內感染，但醫院幾乎沒有剩餘病床時，社會局長周榆修半夜緊急打電話向「柯醫師」求救，由柯文哲親自替院內的確診病患進行檢傷分類，要求長照機構在現場協助測量血氧後，拍照回傳給柯文哲提供建議；當周榆修提及社會局同仁連夜加班處理時，過往的「SOP狂人」柯文哲難得出現鐵漢柔情一面，不斷對電話那頭的周榆修道歉說，「是我錯了，害台北市的醫院沒有病床，是我錯了⋯是我錯了⋯」

不過，柯文哲第二任期的巔峰，可說是成也疫情、敗也疫情，緊接著爆發好心肝、小禾馨、和眾診所偷打疫苗事件，連帶扯出與昔日恩師、台北市衛生局長黃世傑有關，還有即將接班的黃珊珊友人「BEN」爭議，讓柯市府從原本的防疫正面評價逐步走向下坡，柯文哲更為此與黃世傑決裂。

▲台北市長柯文哲出席北一女樂儀旗隊受旗儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

從第一線採訪角度看待柯文哲，當初不受既有政治框架的「政治素人」光環，早已隨著時間被侵蝕殆盡，柯文哲須擔憂的是自己即將從首都市長畢業，只會剩下「在野黨主席」的身份，但黨內爭議不斷湧現，除了準新竹市長高虹安助理費爭議變成隨時會引爆的炸藥，柯文哲自身用人問題始終未解。

柯文哲在用人方面，雖然決策圈小，但卻又相當容易受到外界影響，近年來不尊重專業、過度聽信民間友人意見的狀況越發嚴重，導致決策混亂；柯文哲這樣的領導風格，容易讓專業人士心灰意冷，身邊幕僚更時常遭受莫名的攻訐，來來去去汰換率相當高，是讓團隊不穩定的原因之一。

不僅如此，早喊出要挑戰2024總統大位的柯文哲，儘管卸任前夕動作頻頻，包括成立2024競選辦公室與基金會，但就算要複製擔任市長時的「左攻民進黨、右打國民黨」態度，仍可能像黃珊珊要挑戰2022市長選舉時一樣，隨著卸任後的時間長短，聲量雪崩式下滑，走向「被邊緣化」窘況，如何重拾2014年「柯P光環」再出發，成為柯文哲待解難題。

▼柯文哲與台北市副市長彭振聲、一級機關政務首長在台北市政府大門拍畢業照。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市政府副市長及一級機關政務首長總辭，總辭後與市長柯文哲一同在台北市政府大門拍畢業照。（圖／記者湯興漢攝）

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