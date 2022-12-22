8年總結／交通、大巨蛋硬傷　議員評柯文哲「60.4分」及格邊緣

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲即將卸任，回顧8年前，柯文哲素人從政，高舉白色力量、推倒藍綠高牆為口號，參選台北市長，他喊出「5大弊案」、「8年5萬戶社宅」，確實激起許多民眾共鳴；而在柯文哲畢業之際，《東森新媒體ETtoday》訪問各政黨10名監督柯文哲1、2任期的台北市議員對其評價、並且打分數，結果平均分數只有60.4分，只在勉強及格邊緣。

▲王欣儀 。（圖／記者黃克翔攝）

國民黨台北市議員王欣儀

王欣儀表示，對於柯文哲整體分數給予59分，因為大巨蛋絕對是不及格，前面因為太多政治化，柯將其視為「5大弊案」之一，後來又拖延到很多時間造成停工，進而使遠雄公司在2020年提出國賠，幾乎可說是一波三折，「很多東西都是選舉考量，結果造成卸任前無法完工啟用。」

王欣儀認為，柯文哲第一任期幾乎是浪費時間，且他自己也有承認「不太懂」，且拋出8年5萬戶社宅政見也稱「做夢夢到」等，教育部分「班班有冷氣」政策仰賴家長會埋單，環保的淨零碳排放只是講空話、沒有具體作為，8年可說是沒有任何亮點或進步感。

▲應曉薇。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨台北市議員應曉薇

應曉薇提及，柯文哲第一任期時，應該有個剛好及格分數60分，而第二任則有稍微好一些，尤其是在疫情部分，沒有讓整個台北市全部淪陷，「就疫情這一點，我願意給（防疫表現）80分。」

應曉薇強調，柯文哲在疫情方面「截長補短」，以專業與台北市民的素養，在疫情最慘的時刻，沒有讓台北市面臨不可收拾的慘局，當病房、疫苗準備不足的情況下，柯文哲用實務經驗徵召防疫旅館，杜絕大家在家互相傳染，也不至於使台北市聯合醫院、三總、榮總、台大等全面崩潰，這件事情讓市民刻骨銘心，因此願意在疫情方面給柯文哲打下80分。

▲李明賢。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨台北市議員李明賢

李明賢指出，柯文哲總體成績是及格邊緣58分，因為沒有太大的硬體建設，在內湖交通部分直接說「沒救了」，8年任期結束仍未解決，捷運建設也是歷任市長中最少，「他在我們期待的交通部分，完全沒有具體建設，軟硬體都沒有」；大巨蛋工程也未在任內完成，等同白耗8年，相當可惜。北市都市發展整體沒有讓人耳目一新，所謂「推倒藍綠高牆」宛如口號未落實。

至於不及格的關鍵？李明賢說，柯文哲是個務實認真的市長，可是內湖南港最期待的交通議題卻沒達成，讓基層相當失望，成為他給分數的最大扣分點；且柯文哲個人對文化沒有很重視，北流是前任市府郝龍斌開始進行，北藝也碰上工程問題，柯文哲未用市長身份帶動文化，或許是比較講求務實，進而造成文化產業上的追求提升不足。

▲徐弘庭。（圖／記者李毓康攝）

國民黨台北市議員徐弘庭

徐弘庭表示，原本柯文哲還勉強有及格的60分，但他在最後這個月的表現要扣1分，是不及格的59分。他指出，前面會及格的原因，主要是台北市沒有出很大的亂子，儘管對很多市政的優先順序沒有搞清楚，「嚴格講起來，他是大錯沒有、小錯一堆。」

徐弘庭說，他在第1任時跟柯文哲討論公共住宅的問題，第2任柯就開始放慢，所以他很清楚財務的負擔、照顧的族群，柯文哲在整個施政的過程針對一些關鍵公共政策，發現問題會願意做調整，因此願意給柯及格，「現在多扣1分，收尾收得不好。」

▲許淑華。（圖／記者李毓康攝）

民進黨台北市議員許淑華

許淑華認為，柯文哲這8年的整體分數是50分，因為柯了無新意，只有建築他的總統夢，剛上任前3年還有想做事的態度，但3年後、民調聲望最高時，柯文哲就開始想著選總統，第二屆連任後毫無作為，只有政治議題操作，最終8年一事無成。

許淑華舉例，大巨蛋應可好好談判，在公安議題上取得三方平衡關係，使政府與民眾皆獲利，然而柯文哲卻當成政治議題操作，並且跟財團靠攏；加上松菸案、雙子星案等，還有近期的熊好券2.0亂花二備金，大大違反財政紀律，把爛攤子就是丟給下任市長蔣萬安。

而柯文哲2014年曾喊出「改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始」，許淑華直言，台北的文化建設「沒進步反而退步」。她舉例，高雄駁二特區建構的軟實力、屏東將台灣燈會舉辦得有聲有色，基隆市城市博覽會也湧入許多人觀看，「台北市是最有文化底蘊的城市，但設施設備、人文人才培養上，柯文哲任內反而是倒退」，直言在文化政策上，柯文哲根本是掛0分。

▲阮昭雄。（圖／記者李毓康攝）

民進黨台北市議員阮昭雄

阮昭雄表示，柯文哲8年任內的市政分數只能給59分不及格，因為柯文哲對於攸關市民生命安全的防災意識完全不足，曾振振有詞地說，「地震時塌下來也來不及逃，所以繼續吃飯」，一句話就抹滅各單位宣導防災的努力；幾個月前豪雨造成台北市嚴重災情，竟只顧當「柯主席」南下輔選，早已無心市政。

柯文哲財政方面，阮昭雄提及，最近「熊好券之亂」如照妖鏡，活動結束前3天草率加碼導致超支，還用二備金倒貼，讓柯市府濫用預算的原形畢露。類似情形也發生在去年疫情期間，市府編列一筆28億元的疫苗採購預算，柯文哲卻說這筆預算最後不一定要買疫苗，用途不明，就要議會同意這個空白支票。阮直言，柯市府的財政紀律根本就是笑話，政策口號也頻頻跳票。

▲許家蓓。（圖／記者湯興漢攝）

民進黨台北市議員許家蓓

許家蓓認為，柯文哲8年分數是59分不及格，這8年任內未改善北市長期綠地公園不足的問題，且台北市公共設施保留地多，柯文哲任內也並未善用容積代金標購公保地，形同政府圈地不給錢。許說，柯文哲任內提出TOD及EOD，但卸任在即仍沒有太多實績，大型都市計畫願景當中，僅西區門戶計畫讓市民較有感，其餘進度緩慢，無法解決北市正面臨的都市發展議題。

許家蓓表示，柯文哲選在任期最後一年成立城市美學專案辦公室，但美學辦公室運作疊床架屋，眼高手低，讓公務人員苦不堪言，最後僅上路一年就黯淡退場，且任內在都市計畫、都市發展議題的表現讓市民無感，口號喊得漂亮，但實際推進有限，根本「一暝全頭路，天光無半步」。

▲洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

民進黨台北市議員洪健益

洪健益提及，柯文哲這8年裡面，若滿分是100分，那只給予30分的分數；從柯文哲喊出「推倒藍綠高牆」、「改變台北從文化開始」等言論，可見柯文哲「選舉很在行，喊口號功力不輸韓國瑜」，前面做得很漂亮，但是卻只有做半套，五大弊案變成五大怪案，接著又變成沒問題的案子，卸責功力非常強。

洪健益認為，柯文哲自詡「省錢專家」，但某部分花錢比任何人都不手軟，為了創造自己的網路聲量，卸任前出國考察浪費公帑、熊好券2.0發放毫無規劃，且畢業展又多花1億元，這些行行種種，就算前面做得再怎麼好，後面也不該如此。

洪健益說，自己擔任16年的台北市議員，只見捷運建設從前市長郝龍斌就在規劃，並推進前市長馬英九的建設，然而柯文哲不僅沒解決內湖交通，也沒興建任何一條捷運，對交通部分無心，只有「吃碗內看碗外」，坐在台北市政府看著總統府、從東端看到西端，想著總統春秋大夢。

▲台北市議員林亮君。（圖／記者湯興漢攝）

無黨籍台北市議員林亮君

林亮君稱，自己給柯文哲打65分及格邊緣，因為是總評8年柯文哲評價，給予及格大部分是因前面4年非常努力在柯文哲身邊的專業局處首長，「這分數不屬於柯文哲，是台北市政府。」

林亮君指出，柯文哲對大巨蛋的態度，從第一年上任至今態度180度轉變，一開始看起來嚴格把關，到第二屆速度加快通過，引發在場諸多都審委員、議員、里長不滿；柯文哲2014年對大巨蛋有些宣示，但近4年卻完全沒任何改變，加上在公共安全放水，成為任內致命傷。此外，柯任內沒有開通新的捷運，還稱民生汐止線是「盲腸線」，讓許多台北市民不滿。

林亮君還提到，柯文哲任內文資保存也備受爭議，對比高雄市利用港口特性發展出流行音樂中心、光雕秀等，談及台北市反而顯得「模糊」，城市整體形象未被形塑，「看不出柯文哲的特別著墨，因為他對文化美感沒太大概念。」

▲林國成。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨台北市議員林國成

林國成表示，自己對於柯文哲8年評分是85分，唯一缺點是「市政宣導不足」，這地方柯文哲確實較為薄弱，明明有做很多事情，但因為宣導不足，進而造成老百姓不知道，包括重陽敬老金問題，刪除後增加的福利優於敬老金，卻出現宣導不足問題，使市民無法諒解、耿耿於懷。

林國成認為，大巨蛋合約是馬英九簽的，變更也是郝龍斌，柯文哲最後只是在「善後」，好幾個弊案都是由柯文哲善後；市政建設上，柯文哲是蓋最多社宅的市長，蓋最多、成績最好，每個設備都新穎，搬進去的人都很感謝柯市府，所以歸納是宣導不周，「4年後大家就會發現，柯文哲真的做很多事。」