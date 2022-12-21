無畏春節罷駛危機！台鐵東線狂銷33.3萬張票　明開賣西線車票

▲台鐵春節車票開賣33.3萬張。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵工會不滿公司化子法未納工會意見就預告，昨(12/20)怒嗆春節不排除罷駛，台鐵今(12/21)凌晨開賣明年春節東部幹線車票，未受到罷駛危機影響，台鐵截至今上午9時賣出33.3萬張車票，台鐵明天(12/22)凌晨則將再開賣西部幹線車票。

台鐵因公司化子法爭議，明年春節再度陷入罷工危機，交通部長王國材今(12/21)打包票春節罷工危機不會發生，已積極與工會溝通。台鐵今開賣東部幹線春節車票，未受罷駛危機影響，台鐵售票數較去年增加，明天開賣西部幹線車票。

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根據台鐵統計，明年春節假期東部幹線訂票，截至今日上午9時止，總計賣出33萬3,885張訂票，訂票過程順利。根據統計，去年銷售同期則賣出26.7萬張車票，雖明年春節多了1天，不過台鐵認為罷駛危機影響不大。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內(含訂票當日)付款購票。逾期未取之車票，將於12月23日上午9時重新釋出。

依據台鐵截至今日上午9時車票預訂統計，東部幹線車票預訂台北往花蓮、台東方向，112年1月19日17時以後，長途自強號座位已售完；112年1月20日16時以前，長途自強號座位已售完。台東、花蓮往台北方向，112 年1月28、29日12時至20時，長途自強號座位已售完。

南迴線車票，高雄往台東方向長途各時段自強號尚有座位；台東往高雄方向長途各時段自強號尚有座位。

另112年1月19、20及112年1月28、29日東線8班實名制列車，將於111年12月23日零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一等親等國民訂票。