網拍賣家販售未經核准國外防曬劑　南投縣府開罰1萬元

▲南投縣衛生局提醒若擅自輸入國外防曬劑販售，小心觸法。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

受COVID-19疫情影響，宅經濟當道，民眾常於網路上販賣、選購各式各樣的化粧品；南投縣衛生局日前接獲檢舉，有網拍賣家擅自於社群媒體上販售未經核准的國外防曬劑，經查明屬實，因此依違反《化粧品衛生安全管理法》規定，裁處該賣家1萬元罰鍰。

縣府衛生局長陳南松解釋，防曬劑、染髮劑及止汗制臭劑等化粧品，屬於「特定用途化粧品」，應向衛福部申請、通過查驗、登記核准並發給許可證後，才能製造及輸入販售，否則即違反《化粧品衛生安全管理法》第5條規定，依同法第23條可處1萬元至100萬元罰鍰。

陳南松補充，防曬劑、染燙髮劑等特定用途化粧品包裝，應標示核准許可證、主要成分名稱及含量、中文品名、製造廠商和輸入廠商資料，以及使用注意事項等相關資訊；賣家切勿貪圖一時方便，擅自任意於社群媒體上販售未經核准的國外防曬、染燙髮等特定用途化粧品，一旦觸法就得不償失。

陳南松提醒年節將近，民眾在網路上選購化粧品，請把握「一不二要」小秘訣：「『不』輕信誇大碰風宣稱、『要』購買來源清楚產品、『要』認明完整中文標示」，以保障自身權益，有任何相關問題，請洽詢衛生局諮詢專線：049-2230518。