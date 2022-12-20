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冷吱吱！電暖器、電熱毯銷量爆漲　暖暖包近一週賣破萬片超搶手

momo購物網卡通款聯名暖暖包（圖／momo購物網提供）

▲卡通款聯名暖暖包，暖手也療癒人心。（圖／momo購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

入冬首波寒流報到，全台各地氣溫驟降，民眾展開禦寒大作戰，陸續開始購入各式保暖商品，暖暖包、電暖器、冬被等銷量飆升，為網購平台催出買氣，尤其暖暖包能夠迅速發熱，是不少人喜愛的保暖小物，天氣一冷就熱賣，近一週銷量夯到賣破萬片。

全台冷颼颼超有感，東森購物網統計近一週以來「電暖器」、「電熱毯」等關鍵字，搜尋次數相較前一週未有寒流時成長了433%，電暖器、電熱毯商品業績較上個月同期成長10倍。「除濕機」關鍵字，搜尋次數相較前一週成長了61%，除濕機商品業績相較前一週同期成長2倍。

面對接下來又有寒流來襲，東森購物網抗暖對策推出電暖器暖心優惠，推薦快譯通12葉片式電暖器，活動價4,480元，加碼送1,000樂透金；輕巧好攜帶的Kolin歌林人體感知陶瓷電暖器，活動價799元，加碼再送100樂透金。家電全館年終滿額登記最高送10%樂透金，家電指定品滿19,999元送葉片式電暖器。另也推出除濕機特價活動，下殺8折起，國際和日立2大除濕機熱銷品牌，搭配節能家電補助方案，最高再省1,200元，下單後24小時快速出貨。

東森購物網電暖器快閃特價活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網推出電暖器快閃特價活動。（圖／翻攝自東森購物網）

網購保暖商機爆發，momo購物網據站上銷售觀察，12月至今，戶外保暖周邊商品買氣年增狂飆150%，不僅「暖暖包」為熱賣常勝軍，相較於貼式，手握式暖暖包更是特別受青睞，而今年新增卡通款聯名暖暖包，暖手同時增添趣味性，推薦趁促銷入手，哆啦A夢手握式暖暖包10入，活動價199元、Hello Kitty 造型暖暖包30入，活動價279元。

年末節慶聚會多、外出機會高，隨身保暖小家電也備受關注。momo購物網觀察，易攜帶、長續航、快速發熱及多功能、高質感為選購重點，例如「DAYA復古萌貓隨身暖手寶」因簡約美型熱銷，除了暖手，也適用於女性熱敷暖宮；「KOKOYI韓國USB顯示溫控雙面發熱暖手寶」及「ASABLUE萌寵便攜式二合一兩用冬季保暖暖手寶」，既是暖手寶也是行動電源，以精緻小巧超萬用受喜愛。

搶攻保暖商機，樂天市場精選多款萌趣防寒用品，並集結站上超過萬款保暖家電、發熱商品，祭出領券現折等多重優惠，同時公布禦寒小物排行，而賣最好前3名分別是萌寵暖暖貼、攜帶型摺疊泡腳桶、日本小林桐灰暖暖包，暖暖包系列商品近一週銷量更是超過5千個（包）以上，又以「手握式暖暖包」最受喜愛。

萌寵暖暖貼（圖／樂天市場提供）

▲萌寵暖暖貼是樂天市場銷售禦寒小物 TOP 1。（圖／樂天市場提供）

台灣樂天市場公關經理陳姸蒨表示，溫度驟降這一週以來，站上「保暖」、「保暖小物」、「禦寒小物」相關關鍵字搜尋量較上個月增加近4倍，銷售量也增長3倍；同時發現除了保暖效果，消費者更關注商品的設計及趣味性，新奇有趣可愛造型的暖冬小物，銷售量也較前月成長超過2倍，

博客來保暖熱賣TOP 5則是暖暖包、保暖內著及保暖配件、陶瓷電暖器、電熱毯、暖手寶，相關品類業績較去年同期成長近4成，KINYO立臥兩用迷你電暖器、石墨烯暖被近期銷售佳，暖暖包更是在上週賣破萬片，而熱銷款如「日本小林製藥」小白兔暖暖包，目前有推促銷任兩件268元。

PChome 24h購物觀察站上近一週保暖商品買氣強強滾，「冬被」銷量較上週飆升2倍，消費者多挑選能立刻瞬暖、恆溫材質的棉被，例如羽絨、石墨烯及法蘭絨，其中又以皇室羽毛工坊、東妮寢飾、HOYACASA及格蕾寢飾經典寢具品牌最受青睞，另外，「保暖家電」業績也有明顯提升，上周至今成長50%。即日起祭出「禦寒攻略」優惠活動，包括：冬季床寢下殺2.3折起、飛利浦電暖指定品加碼好禮三選一、下單Dainichi煤油爐指定型號，加碼送清淨機、KINYO電暖器滿額贈延線等。

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