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網購電鍋竟收到「LV聯名款」！他申請換貨結果更崩潰　一票人笑了

▲▼LV聯名款電鍋。（圖／翻攝臉書／永康曾咖郎）

▲永康曾咖郎網購電鍋，到貨時上蓋卻嚴重凹陷。（圖／翻攝臉書／永康曾咖郎）

記者柯振中／綜合報導

電鍋是幾乎每個家庭都有的炊具，因此有許多品牌搶攻這塊市場。不過，臉書粉專「永康曾咖郎」分享，他趁著雙12購物節，購買了一口新的不鏽鋼電鍋，沒想到包裹抵達時，上蓋嚴重凹陷，形狀就像「LV聯名款」，離奇的照片曝光，讓不少粉絲笑翻。

「永康曾咖郎」在臉書上分享，上週正好碰到雙12購物節，因為家裡的電鍋有些髒汙，想趁著節日換新，於是上網詢問網友，電子鍋與電鍋的差異，經過比較還是決定購買電鍋。

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過了幾天以後，電鍋平安抵達，但「永康曾咖郎」開箱時，卻被離奇的外觀嚇了一跳，鍋蓋竟然向下凹陷，呈現類似花瓣的形狀。「永康曾咖郎」原先以為是最新的排水設計，上網查卻怎麼也找不到，研究不出個所以然。

後來有粉絲提醒，會不會是「LV聯名款」，永康曾咖郎也覺得有些類似，可能是異業合作的小驚喜，網路上卻同樣沒有任何資訊，「什麼鳥蛋都沒有」，接著愈來愈懷疑，可能只是鍋子有被壓過。

▲▼LV聯名款電鍋。（圖／翻攝臉書／永康曾咖郎）

▲到購物平台回報後，永康曾咖郎收到的新品竟非電鍋，而是電茶壺。（圖／翻攝臉書／永康曾咖郎）

後來檢查外部紙箱，才確定電鍋曾遭擠壓，這根本不是什麼先進的排水設計，也非LV聯名款，「我的不鏽鋼鍋蓋根本就是被壓爛了」，於是回到購物平台回報，原因則寫著「鍋蓋撞壞了」。

經過數天的等候，購物平台人員來按鈴，手上還捧著紙箱，與「永康曾咖郎」交換了手上的產品，就如同聖誕交換禮物，沒想到搬運的過程中，他心中有不祥的預感，「新的電鍋怎麼變輕了」，回家打開一看，紙箱裡裝的竟非不銹鋼電鍋，而是「躺著一個他媽的超奇怪的電茶壺」。

「永康曾咖郎」相當無奈，只是想買個不鏽鋼電鍋，經歷了許多波折，最後卻是收到電茶壺，還以為是購物網站的聖誕驚喜，還特地把紙盒、紙箱翻了一遍，卻什麼卡片、錄影帶都沒找到，「就是一個他媽的電茶壺」，且想按下App上的換貨按鈕，卻跳出「僅限換貨一次」，讓他瞬間崩潰。

▼永康曾咖郎想申請換貨，卻跳出「僅限換貨一次」的訊息。（圖／翻攝臉書／永康曾咖郎）

▲▼LV聯名款電鍋。（圖／翻攝臉書／永康曾咖郎）

曲折的網夠過程曝光，不少粉絲看傻眼，在貼文下留言直呼，「那電茶壺……？？怎麼辦」、「不過這款電茶壺非常好用，大同耐用的就這個跟電鍋」、「會不會是電茶壺是贈品，分開寄送」、「其實下次可以按退貨，然後重新下單，商品來的會更快」、「那還可以退嗎」、「為什麼花一樣錢，你可以獲得比別人多驚喜包跟歡樂啊」、「曾咖郎永遠不會讓我失望，只有更荒謬，沒有最荒謬。」

事後，永康曾咖郎也再度回應，目前購物平台的客服已致電聯繫，會協助處理換貨，事件總算是告一段落，也讓他終於鬆了口氣。

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