排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

▲手機下載一堆App，不如留下最實用的一個，隨時關注熱門大事，又有獨家會員好康，為生活加值。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

消費中心／綜合報導

一早起來先看今天天氣，順便追一下國內外大事和台股美股大盤，出門買咖啡前再查附近優惠，Yahoo奇摩App已經成為很多人手機的基本標配，滑一滑就能立即掌握生活情報，還可以為年末、聖誕交換禮物找靈感，看到好物隨時買起來，除了大家原本就在用的功能，近期又有新服務上線，讓不少人體驗到超有感的購物回饋，因為是最新版本才有，不想錯過超值好康的話，現在就趕快手動更新一下。

App種類五花八門，新聞、購物、股市、氣象…什麼都有，下載太多，就怕手機容量越來越不夠裝，熱門新聞類App的Yahoo奇摩則是很多人愛用必載，因為只要一個App就可以關注熱門大事，又有獨家會員好康，邊看新聞邊集點，還可兌換免費咖啡、美食，滿足生活各種需求，應用程式也不需切來切去，相當受到歡迎。Yahoo奇摩App提供服務已經很多元，最近又多了一定要知道的「購回饋」新功能，點選App底部最左邊的購物袋圖示進入後就會發現專區，裡面不只有秒殺時時樂、每日好康等各式各樣價格划算的精選商品，最重要的是每一筆消費再賺超贈點回饋。

▲熱門新聞類APP的Yahoo奇摩近期上線了超有感的「購回饋」新功能。（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網，以下同）

超贈點是Yahoo奇摩給消費者的回饋點數，不論在購物中心、超級商城或拍賣消費，結帳時可抵用，1點抵新台幣1元，有多少抵多少，折抵無上限，還可以與優惠活動合併使用，等於折上折，越買越便宜，是許多網購族覺得很有感的精打細算。Yahoo奇摩App新開幕購物回饋專區，每筆消費都能獲得超贈點回饋，只要以下三步驟就可以輕鬆取得：

Step 1. 進入Yahoo奇摩App的購物回饋專區

Step 2. 點擊購回饋專區進行購物並於Yahoo奇摩App完成結帳

Step 3. 訂單無取消退貨，於出貨20天後發送回饋點數

▲透過Yahoo奇摩App的購回饋專區下單購買，可享Yahoo購物中心提供的超贈點回饋。

「購回饋」專區活動時間與回饋%數以Yahoo奇摩App當日標示為準，例如先前雙12就有5%回饋，目前則有3%回饋，想要快速集點的話，購衷心會員或持有聯名卡均可累加回饋，單一商品回饋上限300超贈點。等到下次結帳時，消費使用點數折抵訂單金額，可以幫荷包省下不少，也要記得善用全館滿額＋各大信用卡加碼優惠，才能買越多賺越多。

需注意的是，Yahoo奇摩App必須更新到最新版本，才能確保得到點數回饋，而購買商品有部分限制，包括Apple全系列商品與原廠配件、票券、點數卡、手機、金幣、金條、金元寶、立體黃金、黃金擺飾、黃金條塊及購物中心商店（商品標示為商店名稱非自營者），這些品項不在購回饋專區的回饋範疇，因此無法獲得點數回饋。

▲▼只要下載Yahoo奇摩APP，可以追新聞、聽Podcast，還能集點免費換咖啡、電影票、購物賺點數回饋，滿足生活各種需求。

隨時隨地打開Yahoo奇摩APP，除了可以接收每日生活情報重點即時推播，陸續推出的新功能更是通勤路上的好朋友，閱讀新聞的同時還可以收聽精選熱門podcast深入了解最新時事議題；還有發票對獎、餐廳訂位、星座運勢、油價、匯率，甚至是颱風、空氣品質狀態即時提醒等實用多樣的生活小工具；以及專屬會員的集點活動，滑滑手機、完成任務就能輕鬆賺點數，免費兌換各種吃喝玩樂票券與超商熱門商品，不定時上架各種特選主打優惠及抽獎活動，好看、好買、好玩全都有，把生活便利好康帶著走。

立即下載購回饋：https://apps.apple.com/tw/app/id1437216700?mt=8

購回饋更多介紹

https://tw.buy.yahoo.com/activity/activity950?p=act2-z49-b-221021-SuperAppCommerce1