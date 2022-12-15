　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

滑手機,女性（圖／pakutaso）

▲手機下載一堆App，不如留下最實用的一個，隨時關注熱門大事，又有獨家會員好康，為生活加值。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

消費中心／綜合報導

一早起來先看今天天氣，順便追一下國內外大事和台股美股大盤，出門買咖啡前再查附近優惠，Yahoo奇摩App已經成為很多人手機的基本標配，滑一滑就能立即掌握生活情報，還可以為年末、聖誕交換禮物找靈感，看到好物隨時買起來，除了大家原本就在用的功能，近期又有新服務上線，讓不少人體驗到超有感的購物回饋，因為是最新版本才有，不想錯過超值好康的話，現在就趕快手動更新一下。

App種類五花八門，新聞、購物、股市、氣象…什麼都有，下載太多，就怕手機容量越來越不夠裝，熱門新聞類App的Yahoo奇摩則是很多人愛用必載，因為只要一個App就可以關注熱門大事，又有獨家會員好康，邊看新聞邊集點，還可兌換免費咖啡、美食，滿足生活各種需求，應用程式也不需切來切去，相當受到歡迎。Yahoo奇摩App提供服務已經很多元，最近又多了一定要知道的「購回饋」新功能，點選App底部最左邊的購物袋圖示進入後就會發現專區，裡面不只有秒殺時時樂、每日好康等各式各樣價格划算的精選商品，最重要的是每一筆消費再賺超贈點回饋。

Yahoo奇摩App（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網）

▲熱門新聞類APP的Yahoo奇摩近期上線了超有感的「購回饋」新功能。（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網，以下同）

超贈點是Yahoo奇摩給消費者的回饋點數，不論在購物中心、超級商城或拍賣消費，結帳時可抵用，1點抵新台幣1元，有多少抵多少，折抵無上限，還可以與優惠活動合併使用，等於折上折，越買越便宜，是許多網購族覺得很有感的精打細算。Yahoo奇摩App新開幕購物回饋專區，每筆消費都能獲得超贈點回饋，只要以下三步驟就可以輕鬆取得：
Step 1. 進入Yahoo奇摩App的購物回饋專區
Step 2. 點擊購回饋專區進行購物並於Yahoo奇摩App完成結帳
Step 3. 訂單無取消退貨，於出貨20天後發送回饋點數

Yahoo奇摩App（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網）

▲透過Yahoo奇摩App的購回饋專區下單購買，可享Yahoo購物中心提供的超贈點回饋。

「購回饋」專區活動時間與回饋%數以Yahoo奇摩App當日標示為準，例如先前雙12就有5%回饋，目前則有3%回饋，想要快速集點的話，購衷心會員或持有聯名卡均可累加回饋，單一商品回饋上限300超贈點。等到下次結帳時，消費使用點數折抵訂單金額，可以幫荷包省下不少，也要記得善用全館滿額＋各大信用卡加碼優惠，才能買越多賺越多。

需注意的是，Yahoo奇摩App必須更新到最新版本，才能確保得到點數回饋，而購買商品有部分限制，包括Apple全系列商品與原廠配件、票券、點數卡、手機、金幣、金條、金元寶、立體黃金、黃金擺飾、黃金條塊及購物中心商店（商品標示為商店名稱非自營者），這些品項不在購回饋專區的回饋範疇，因此無法獲得點數回饋。

Yahoo奇摩App（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網）

▲▼只要下載Yahoo奇摩APP，可以追新聞、聽Podcast，還能集點免費換咖啡、電影票、購物賺點數回饋，滿足生活各種需求。

Yahoo奇摩App（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網）

Yahoo奇摩App（圖／翻攝自Yahoo奇摩官網）

隨時隨地打開Yahoo奇摩APP，除了可以接收每日生活情報重點即時推播，陸續推出的新功能更是通勤路上的好朋友，閱讀新聞的同時還可以收聽精選熱門podcast深入了解最新時事議題；還有發票對獎、餐廳訂位、星座運勢、油價、匯率，甚至是颱風、空氣品質狀態即時提醒等實用多樣的生活小工具；以及專屬會員的集點活動，滑滑手機、完成任務就能輕鬆賺點數，免費兌換各種吃喝玩樂票券與超商熱門商品，不定時上架各種特選主打優惠及抽獎活動，好看、好買、好玩全都有，把生活便利好康帶著走。

立即下載購回饋：https://apps.apple.com/tw/app/id1437216700?mt=8

購回饋更多介紹
https://tw.buy.yahoo.com/activity/activity950?p=act2-z49-b-221021-SuperAppCommerce1

ET快訊
快訊／新北女手遭公車輾壓！　噴血慘叫
快訊／接連送走奶奶、爸爸！　范瑋琪悲痛發聲了
LIVE／6.2全台大地震！　氣象局最新說明
快訊／6.2地震猛搖！　高雄捷運、輕軌「暫停行駛」
快訊／6.2強震後又2餘震！　最大震度3級
越晃越大全台有感！　「1縣市」喊嚇死：爆炸搖
快訊／6.2大地震！　北捷全線慢速行駛
快訊／全台大地震！規模6.2　最大震度5弱
快訊／1202地牛翻身！　雙北搖很大
快訊／高虹安辦公室主任被帶走！　記者敲門急上鎖
LIVE／高虹安和男友被約談！辦公室遭搜　世足爭冠最新賠率曝
Wendy上下都露！　剛分手就PO躺床片

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

醫師證實！冬天減肥靠一招　不挨餓還能越吃越瘦

優惠碼先收下！　速食店連5天不限量「免費送堡」

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」來了　超濃美式、拿鐵下殺43元

天冷也要吃冰！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」爽吃3天

3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

歡慶「全家」東森1號店開幕　12／15買指定商品送新鮮草莓乙盒

【廣編】高原騎士隆重鉅獻2022全新單桶「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1 」

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

醫師證實！冬天減肥靠一招　不挨餓還能越吃越瘦

優惠碼先收下！　速食店連5天不限量「免費送堡」

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」來了　超濃美式、拿鐵下殺43元

天冷也要吃冰！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」爽吃3天

3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

歡慶「全家」東森1號店開幕　12／15買指定商品送新鮮草莓乙盒

【廣編】高原騎士隆重鉅獻2022全新單桶「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1 」

Jinni才退團5天「NMIXX官方刪光她痕跡」　韓網錯愕：JYP太殘忍

太玄宮打巴掌之謎！對比12下無聲甩手　「5分鐘一刀未剪片」曝光

又有歐洲議會重量級議員來台　外交部：強化民主夥伴連結

規模6.2強震後又有8次餘震！氣象局推估「餘震還會持續一整周」

糟了！咖哩大神傷到左肩提前退場　將做核磁共振檢查

快訊／公車進站她滑倒…女子「手臂遭後輪輾過」慘叫　目擊者嚇傻

朱立倫見美智庫訪團　再談「九二共識」：國民黨依憲法處理兩岸關係

韓國女團VIVIZ首來台跨年！　3人嗨喊：最想吃小籠包

20分鐘連9震！台鐵全線11路段慢行　列車延誤

桃園市議會國民黨團為民爭取福利　調高三節禮金等3政策三讀通過

消費熱門新聞

認明醫美原廠「防偽認證」正貨　擁蔡淑臻同級美貌不打折

超商「2大咖啡優惠」限時3天搶

中華電信四季饗宴大送Hami Point

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」

超商今天搶喝「中杯拿鐵買3送3」

超市連5天「世足賽進球就發折價券」

醫師證實！冬天減肥靠一招　不挨餓還能越吃越瘦

歡慶全家東森1號店開幕　12/15買指定商品送草莓

佳德鳳梨酥　被驗出含塑化劑

超商「30元特大杯美式」連3天搶！

速食店限時5天「小華堡免費送」

近期討論度超高保健品　限時促銷不容錯過

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

超商「美式拿鐵買2送2」剩今天

更多熱門

相關新聞

雙12倒數優惠買保暖家電賺樂透金

雙12倒數優惠買保暖家電賺樂透金

天氣明顯轉冷，根據中央氣象局氣象預報資料顯示，未來一周東北季風不斷增強，周三有感降溫，周六更冷，低溫可能達冷氣團等級。冷空氣一波波南下，大衣、厚外套隨時準備好拿出來防寒之外，也可以把握今天雙12趕緊上網添購保暖物品，像是對抗濕冷的電暖器、除濕機，以及冬被、暖暖包或火鍋湯底等，除了有低價促銷，搭配加碼優惠買起來更划算。

掃地機器人破盤萬元有找　雙12網購最後加碼開搶

掃地機器人破盤萬元有找　雙12網購最後加碼開搶

跨國網購禽蛋小心觸法　最高可罰300萬元

跨國網購禽蛋小心觸法　最高可罰300萬元

網購驚見「香蕉自動洗淨機」　詭留5星評價

網購驚見「香蕉自動洗淨機」　詭留5星評價

善用大數據兼顧資訊安全！東森購物獲頒BSI大獎

善用大數據兼顧資訊安全！東森購物獲頒BSI大獎

關鍵字：

Yahoo奇摩App購回饋點數回饋超贈點網購

讀者迴響

熱門新聞

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

快訊／搖晃了！12:02地震

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面