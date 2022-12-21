才剛宣布贊助PLG　Steaker創辦人涉吸金詐騙數億元遭搜索

▲Steaker網站10月公開創辦人黃偉軒與PLG執行長陳建州的合作照片。（圖／翻攝Steaker官網）

記者劉昌松／台北報導

虛擬資產配置平台Steaker在10月份才宣布，成為台灣職籃聯盟PLG贊助夥伴，卻因為公開在網站上推出多種虛擬貨幣投資方案，宣稱年化報酬5.8%到88%，還提供報酬試算表給投資人使用，涉嫌從2020年起，違法吸金、詐欺數億元，台北地檢署21日指揮調查局依違反《銀行法》等罪嫌，搜索並約談黃姓負責人等5名被告。

Steaker官網自稱是全球領先虛擬資產配置平台，遵守政府洗錢防治等相關規範，「提供多元組合性商品，幫助用戶輕鬆配置虛擬資產，創造鏈上收益。」根據網站紀載，Steaker在2019年成立，2020年10間，客戶總資產就突破5千萬美元等值的虛擬資產，而年僅30歲的創辦人黃偉軒是台大資訊網路與媒體研究所碩士。

▲Steaker宣稱遵守洗錢防制等規範，對用戶有保障。（圖／翻攝Steaker官網）

針對全球第二大加密貨幣交易平台FTX於11月聲請破產，Steaker也不斷發出訊息，向投資人表達，創辦人及團隊從未離開工作崗位，並聲稱為了加速協助用戶紓困及向 FTX 交易所追償，已聘請理律法律事務所來處理相關事務。

但檢調獲報，這個虛擬資產配置平台，涉嫌未經許可，公開在網站上推出各式各樣的投資方案，宣稱年化報酬可達5.8%，甚至88%，涉嫌違反《銀行法》違法吸金、《刑法》詐欺等罪，檢察官21日指揮調查局台北市調處執行搜索7處，預計訊問被告黃偉軒在內5名被告。