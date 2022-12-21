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雄女新大門落成！網笑：高雄市立第一女子高級動物園　校方回應了

▲▼雄女新大門落成啟用。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲雄女新大門今日落成啟用。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄女中校門於今年初拆除，歷經半年多重建，今(21日)校方舉行啟用儀式，不過先前就有網友笑說很像輕軌站，甚至有人說是「高雄市立第一女子高級動物園」。校方表示，新大門簡約又大器，內凹設計讓人車都有緩衝空間，且使用特殊材質，至少能用100年，相信學生會越來越喜歡。

雄女舊紅磚校門因結構斑駁，且牌樓高度影響消防雲梯車無法進入校園，考量到師生安全外，校方也陸續接獲反映，指舊大門興建30多年，跟現在的周邊街景很不搭，因此校方最後決定拆除大門，消息傳出後，校友大感不捨，曾讀雄女的高雄市議員黃捷也曾穿制服回到母校拍照留念。

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雄女舊大門於2月7日正式拆除，校方斥資1100萬元重建，今日舉行新建校門落成啟用儀式。

▲▼雄女新大門落成啟用。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲雄女新大門是2座白色鋼棚，左右各一。（圖／記者許宥孺翻攝）

雄女校長鄭文儀表示，新校門是2座白色鋼棚，採用特殊材料，外觀具現代感又有實用性，可供學生暫時休憩，又方便家長送午餐。

鄭文儀指出，一般校門都是與人行道切齊，但是新校門是內凹，留下一個區域，外觀看起來開闊許多，讓行人和車輛都有緩衝空間，是具有安全保障的設計概念。

「這座大門絕對耐用，至少超過100年！」鄭文儀表示，建材鋼層是建築師與成大建築所共同研發，並非一般的泥漿，而是灌入鋼纖維，不會腐蝕、龜裂、滲漏，且施工過程中正好碰好917地震，完全沒有搖動。

▲▼雄女新大門落成啟用。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲網友對於新大門評價不一。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼雄女新大門落成啟用。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲校門晚上打光效果相當柔美。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於先前新大門模擬圖曝光後，網友評價正反不一，有人說相當有設計感，早就該改了，但也有人譏諷很像輕軌站、動物園、看守所大門，還有人說是「高雄市立第一女子高級動物園」。

對此，鄭文儀說，新的設計難免備受矚目，但看久了會覺得和附近地景很融合，相信學生會越來越喜歡，尤其晚上還有打光的效果，整體看起來很柔和。

黃捷則表示，覺得設計具現代感，也有開放包容的感覺，跟紅磚比起來雖然風格不同，但別具時代進步、打破威權的意義，樂見母校的變化激盪出新的火花。

▲黃捷是雄女校友。（圖／翻攝自黃捷臉書）

▲雄女新大門成為校友討論話題，黃捷也特別貼出新大門的照片。（圖／翻攝自黃捷臉書）

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