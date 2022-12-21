假遛狗真行竊...偷車內財物　隔天街上被逮「LUCKY」呆萌望主人

▲宋姓女子帶著狗兒行竊車內財物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山警分局成功派出所17日接獲民眾報案，指稱停在路邊的車內財物遭竊，警方調閱監視器畫面，發現一名在車子附近遛狗的宋姓女子（31歲）涉有重嫌，18日員警在路上發現宋女，將她帶回派出所偵訊，宋女一開始否認犯行，但員警出示監視畫面後，讓她只好乖乖認栽，還不斷抱怨「狗兒叫LUCKY怎麼這麼不LUCKY？」

▲宋姓女子隔天在路上遛狗時被警方查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

成功派出所是在17日上午8時許接獲邱男（36歲）報案，稱其停放於鳳山區鳳東路旁停車格內自小客車內財物遭竊，損失行車記錄器1個、現金約1500元，共損失約2500元，經警方調閱現場監視器，發現一名女竊嫌隨機開啟車門，竊取未上鎖車輛之車內財物。

▲警方將宋姓女子（中）移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經警方循線掌握竊嫌特徵，鎖定宋女涉有重嫌，宋女18日下午1時許在鳳東路上溜狗時被警方發現，隨即將其帶返所偵訊。宋女對竊盜行為坦承不諱，供稱因缺錢才會行竊。且行竊時牽著寵物狗來掩飾犯行，並四處尋找車門沒有上鎖車輛下手行竊。

宋女供稱，在行竊被害人車內財物時，發現被車內行車紀錄器錄到，所以才將它竊走並已隨手棄置於附近水溝內，剩餘竊得現金已花完。宋女還自嘲「沒想到牽著叫LUCKY的狗行竊這麼不LUCKY，還是全被監視器錄下來。」警方偵訊後依竊盜罪嫌將宋女移送偵辦。