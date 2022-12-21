復婚後偷吃遭狠甩！辣妻回頭向綠帽夫討拍　他提告小王結果曝

▲人妻與舊愛滾床後被甩，回頭向老公哭訴自白，老公不但接納還照顧她，並向小王提告求償60萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名陳姓女子與老公林男離婚又復合後，卻偷偷與蔡姓小王勾搭上，2度從新竹跑到高雄與他嘿咻，但蔡男很快就以不適合為由提分手，陳女覺得感情遭玩弄、回頭向老公哭訴，而老公也不離不棄照顧憂鬱症加重的妻子，並且提告蔡男替妻子出氣。高雄地院審後判蔡須賠償24萬元，全案還可上訴。

根據判決書，陳女與林男第一次結婚後曾短暫離婚，在2021年6月24日復婚，但並未住在一起，期間陳女與老公因細故吵架，多年前曾經追求過陳女的蔡男見機傳訊關心她，為了討她歡心、還表示自願替她支付房租，並邀陳到高雄找他散心，同年10、11月，陳女赴約前往並發生關係。

但第2次嘿咻後，陳女返回居住地新竹，蔡男旋即表示受不了她一再提及當年離開的往事，決定不要再繼續這段關係，陳覺得遭騙身又騙心，憂鬱症病情加重，並向老公林男坦承這一切。

而老公知道實情後，非但沒離開偷吃的妻子，還負起照顧她的責任，導致工作也受到影響、每日難以入睡，他憤而提告向小王求償60萬元。

蔡男供稱，他只知道陳女離過婚，但並不知道後來又復婚，是陳女自己沒對他坦承已婚身分，主張他們夫妻的感情本來就有問題，有許多破綻瑕疵，不能把所有遭受的精神損害都推咎給他。

法官調閱林男與蔡男的對質通話錄音發現，蔡已承認在陳女婚姻狀態中與她上床，有介入他人家庭的情況，且陳女與老公在2021年6月18日辦離婚，短短不到1週內又辦理結婚，2人在10月相約見面，蔡男所辯之詞難以採信。

高雄地院宣判，蔡男侵害林男配偶權，但審酌雙方工作與經濟，侵害之情節、次數、態度等，賠償金以24萬較適當，全案仍可上訴。