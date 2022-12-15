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「部落節電同樂會」12／17前進長濱　邀鄉親一起同樂

▲「部落節電同樂會」17日前進長濱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「部落節電同樂會」17日前進長濱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府「部落節電同樂會」就是不插電縣市節電激勵活動，17日將前進長濱鄉長光部落活動中心舉行，邀請知名樂團發熱帶樂團，及孩子王多多老師，還有好玩的闖關遊戲、下午茶以及抽好禮等活動。

財經處長章正文表示，「部落節電同樂會」冬季場首場已於10日在金峰鄉新興部落舉辦，族人參與相當踴躍，現場來了近200人次，許多孩子都帶著長輩一起來參與，在樂團的歌聲中一起開心的唱歌、跳舞、吃點心；以前大家的生活不像現在這麼便利且資訊發達，每天工作結束回到家後，最好的娛樂就是拿把吉他跟三五好友在家門口唱歌聊天，這就是我們族人以前的娛樂，也是節能減碳的一種方式。

▲「部落節電同樂會」17日前進長濱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「部落節電同樂會」讓大家在假日可以一起來到活動中心參與節電活動，離開家中減少電力的使用，就是節電的一大方法，用實質的行動來推動，讓節電意識深植於生活，17日下午2點30分將前往長濱鄉長光部落活動中心，也預告112年1月8日則前進鹿野鄉和平社區活動中心舉行，讓部落鄉親都能感受「部落節電同樂會」的熱情發電魅力，歡迎民眾共襄盛舉。

財經處指出，活動現場設有下午茶點供參與民眾使用，但為提倡節能減碳新生活，不提供一次性使用餐具，請部落朋友自行攜帶環保餐盒/餐具/環保杯。

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