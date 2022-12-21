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【廣編】太挺原民了Bar！台灣麒麟再推六款「Bar原民傳智設計罐」

▲鉅陞,台灣隱賦,麥立得,Bar BEER,伊莎貝爾,格蘭花格。（圖／業者提供）

圖、文／台灣麒麟提供

台灣麒麟深耕台灣多年，秉持著希望能回饋台灣這塊土地的初衷，2022年再次以罐身結合雅美(達悟)族、阿美族梧繞部落、鄒族、太魯閣族、邵族及撒奇萊雅族註冊「原住民族傳統智慧創作專用權」(以下簡稱傳智權) 的部落傳統圖紋做設計，推出全新六款「Bar原民傳智設計罐」，持續與原民會一起推廣傳智權議題。

六款「Bar原民傳智設計罐」，罐身上的原住民族傳統圖紋分別是運用「阿美族梧繞部落伐木樂舞及男子服飾配件」、「鄒族男女傳統服飾」、「太魯閣族男女傳統服飾」和「邵族邵織紋」、「撒奇萊雅族文化袋」、「雅美族傳統圖騰船眼」做設計，同樣透過取得部落同意並支付授權金供部落發展使用，並於罐身上標記傳智權官方LOGO。

此次Bar BEER與撒奇萊雅族設計師「吳秀梅」、阿美族設計師「黃敬家」、雅美族設計師「張世凱」及太魯閣族設計師「廖曉蓉」相繼推出聯名好禮，藉由和原住民族文創工作者合作，推動部落產業發展。從2020年開始至今，已經進行到第三年，台灣麒麟希望能普及化傳智權的申請意願外，也期許能透過品牌行銷資源推廣原住民族文化，讓原住民族的多元文化能夠被社會大眾所重視。

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