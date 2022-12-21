獨／貨櫃美籍女屍躺冰櫃1個月...家屬領回意願低　恐變無名屍處理

▲先前網傳疑似死者臉書，警方看過照片後，認為有機率為死者，但無法證實。（圖／翻攝自Facebook）



記者許權毅／台中報導

台中港11月16日「貨櫃美國女屍案」至今已1個月，女子身分雖已確認，但至今仍躺在台中殯儀館冰櫃中等待家屬領回。台中地檢署指出，本案有透過外交系統與美國警方持續聯繫，確實有找到家屬，但家屬疑似與死者關係較不密切，並無積極意願領回遺體，目前「沒有完全放棄」由家屬領回，倘若沒有下文會依照無名屍處理。

▲若本案家屬持續沒有進一步消息，恐怕將以無名屍進行處理。（圖／民眾提供）

檢方指出，本案要由美國警方與家屬聯繫，針對要不要領回一事持續溝通，但截至目前為止仍無進一步消息。另，先前傳出疑似有取得家屬檢體，與死者進行比對一事，檢方澄清目前並無取得，也無比對報告，僅有死因報告尚待出爐。



回顧本案，台中港務警察11月16日下午接獲民眾報案指出，32號碼頭驚傳空貨櫃內有屍體，該貨櫃從美國洛杉磯抵台，就在海上漂1個月抵台，且諾大的貨櫃除了女子包包、隨身物品沒有其他東西，經警方檢視死者的證件，認為應該是來自美國堪薩斯州41歲的女子。

檢方在同月22日進行解剖相驗，採集臟器、血液等檢體送法醫研究所，以釐清死因，初步查看女子體內並無食物殘渣，身上並無明顯外傷，加上現場鑑識有發現「走動痕跡」，不排除女子在黑暗的貨櫃中飢餓而亡。

▲貨櫃女屍至今仍在台中殯儀館冰櫃中，聖誕節前仍無法跟家人團聚。（圖／資料畫面）

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