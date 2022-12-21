聲援鍾東錦！　朱立倫喊話「團結一致」：對抗民進黨不公不法

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

苗栗縣長當選人鍾東錦日前遭苗栗地檢署提出選舉無效之訴，國民黨主席朱立倫21日透過臉書發文聲援鍾東錦，痛批民進黨執政不力，濫用司法並意圖改變選舉結果，強調國民黨執政的縣市首長應嚴防民進黨各種司法手段，喊話「我們唯有團結一致，對抗不公不法。」

鍾東錦位於苗栗縣大湖鄉聯合競選總部中，包括陳姓主委等3人因涉嫌為鍾東錦及其陣營的鄉長、鄉代、村長等5名候選人進行現金賄選，遭苗栗地檢署依違反選罷法將陳等3人起訴，並對鍾東錦提起當選無效之訴。對此，鍾東錦日前回應，陳男與自己並無實際往來，將會蒐證向監察院檢舉表達抗議。

朱立倫21日透過臉書聲援鍾東錦，他痛批，民進黨選舉前濫用司法，全力追殺宜蘭縣長林姿妙，宜蘭縣民用選票表達對林姿妙的支持。然而，在11月26日選舉後又不斷動用司法手段，先後針對新竹市長當選人高虹安及苗栗縣長當選人鍾東錦進行不成比例的司法調查及當選無效之訴，讓國人為之譁然。

朱立倫開嗆，民進黨執政不力，選舉就靠奧步，抹黑、抹黃、抹紅等手段，如今更濫用司法，意圖改變選舉結果，「這樣的民主退步做法，更坐實了民進黨完全輸不起，是真正的民主退步黨、民主奧步黨。」

朱立倫指出，在法律之前人人平等，這些違反比例原則的做法，不僅國人心寒，更讓國際友人不知如何看待台灣的司法與民主選舉。他強調，面對司法濫權與打壓政敵的執政黨，國民黨執政的縣市首長應嚴防民進黨各種司法手段，「我們唯有團結一致，對抗不公不法。」

朱立倫表示，司法獨立與依法行政的法治精神是民主的重要基礎，絕對不容被破壞，國民黨會堅持實實在在做事情，勤政清廉愛民的決心，為台灣人民拚好日子。