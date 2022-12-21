未參與賄選...仍被判當選無效　鍾東錦最慘和「這2人」一樣

▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦被提民事當選無效之訴，過去確實有當選人因樁腳賄選與公職擦肩而過。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

記者黃宥寧／綜合報導

苗栗縣長鍾東錦於就職前被苗檢提起民事當選無效之訴，鍾認為檢方「再次淪為特定政黨服務的工具，完全喪失司法機關應有的獨立性」，苗檢強調，民事當選無效訴訟與刑事賄選訴訟是2件事，陳姓被告偵查中提到交付賄款給丘姓被告時，確實有提到是為鍾東錦拉票。苗栗檢署更以先前的判決為佐證，對鍾東錦提起當選無效之訴，並強調確有當選人因樁腳賄選遭法院判決當選無效，並不限於一定要本人賄選。

苗檢舉例說，貨運公司司機開車過程不小心撞到人，這家公司老闆不會被用過失傷害起訴，因為車子不是他開的；但在民事責任上，該貨運公司必須要依民法188條規定「負連帶責任」，因此在當選無效訴訟裡面也是如此。

苗檢襄閱進一步解釋，這是民事程序，在一個刑事程序裡面，基於無罪推定原則，檢方蒐集相關證據，將涉案陳姓等3人起訴，鍾姓當選人雖未認定有涉案，但照民事程序得依法提起當選無效之訴。

根據苗檢參照高等法院108年度選上字第24號、108年度選上字第2號判決，發現有數位當選人因樁腳賄選遭判當選無效，其中兩名候選人也並未直接參與賄選。

公職夢碎名單：

一、2018年以最高票當選苗栗縣苗栗市第四選區市民代表當選人古文欽（無黨籍），被查獲透過樁腳，以每票500元向39名選民賄選，苗院依選罷法判處古徒刑2年，緩刑3年；民事部分，苗院一審判決當選無效，古上訴辯稱自己是該選區最高票當選，縱使扣除行賄票數，仍不足以影響選舉結果，但台中高分院認，選罷法原訂「足認有影響選舉結果」早在2007年就刪除，駁回上訴，維持當選無效判決，全案確定。

二、2018年金門縣金城鎮鎮民代表當選人張含麗，被查獲委由王姓親戚出面以1票3000元向6名選民行賄，張辯稱自己並未賄選，只是將競選文宣品交給王，由其自主決定如何宣傳、推廣，法院認為選罷法所指的「當選人」，不以當選人本身自為者為限，如當選人對其親友、或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為，而2019年金門高分院，維持當選無效判決，全案確定。

三、2018年新北市坪林區坪林里里長陳進來（無黨籍）以487票連任，被查出於選前透過傅姓女婿以1票5000元向6選民買票，傅姓女婿雖強調岳父不知情，是基於「孝心」才買票，陳也否認知悉買票，2019年高院仍認陳對於傅男買票一事事先知情且同意，維持陳當選無效。

四、前宜蘭縣南澳鄉民代表廖俊傑因競選總正、副總幹事及陳姓員工，涉以1票2000元進行賄選，被起訴，廖一、二審遭判4年，但高院更一審逆轉改判無罪，廖無罪定讞，但民庭認，替廖助選的4人遭法院判刑，於選舉中有違反選罷法賄選行為，這4人是廖男信賴及倚重才替其助選的人，因此廖必須負責，當選無效定讞。

若未來法院認同檢方參照，按公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，當選人有同法第99條第1項行為，檢察官得以當選人為被告，向該管轄法院提起當選無效之訴，且多數法院均認為此處「當選人」不以當選人本身自為者為限，如當選人對其親友、或競選團隊成員之賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人之共同賄選行為，鍾東錦的縣長職務恐怕仍有變數。