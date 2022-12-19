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外國人來台都只愛在北部玩？網點出「1關鍵」：南部誰敢去

▲▼信義區,信義計劃區,101,101大樓,南山,微風南山,台北南山廣場。（圖／記者賴志昶攝）

▲網友疑惑，為什麼老外都集中在北部觀光。（圖／記者賴志昶攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

台灣有著美景及美食，吸引不少國外遊客來台觀光。不過一名網友疑惑表示，發現多數的外國人來台灣玩，都會集中在北部，明明南部天氣好、美食多，更有不少特色景點。網友一致認為在南部交通是最大問題，「北部和南部的交通差太多，北部很好上手」，還有人說在走在南部路上要小心車輛，「誰敢去」。

一名網友在PTT以「為什麼外國人觀光都喜歡集中在北部？」為題發文，表示外國人來台灣觀光，好像大部分都喜歡在北部，他也舉例老外常觀光的景點，像是「101、中正紀念堂、士林夜市、淡水、九份以及野柳等」。

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但其實南部天氣更好、而且更好玩，像是台南，有古蹟、博物館、美食、夜市以及自然風景，可以玩好多天，但是去的外國人相較北部少很多，讓他疑惑「是不是對外宣傳不夠？」

▲▼台南奇美博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

▲該網友指出，台南充滿美食、古蹟等，明明也很好玩。圖為奇美博物館。（圖／記者蔡玟君攝）

貼文一出隨即引發討論，不少人點出關鍵是交通問題，「大眾運輸方便」、「北部和南部的交通差太多了」、「交通確實是個問題~」、「台北交通方便，離機場又近」、「交通不便」、「南部大眾交通廢到笑，走在路上要更小心車輛，誰敢去」、「我記得福原愛以前就一直抱怨南部超落後」。

不過也有網友認為，現在不少觀光客都會去南部，「最近不是常有外國人去彰化？」

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