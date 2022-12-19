台北路口「堆3層」垃圾聖誕樹　她目睹傻眼：大家合力完成的

▲網友在台北路口看到「眾人合力」製造的垃圾聖誕樹。（圖／翻攝爆廢公社二館）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情陸續解封，平日及假日出遊的人潮也跟著上升。台北一名女網友發現，路邊的垃圾桶被塞滿垃圾，上方的手搖杯杯子甚至堆到3層高，讓網友看完嘆氣，「景氣復甦的象徵，疫情嚴重時哪裡這種光景」。

該名女網友19日在臉書社團「爆廢公社二館」PO出照片說，「台北某個路口的聖誕樹，大家努力完成的」。照片顯示，該路口為信義區松壽路路口的資源回收、一般垃圾等2個垃圾桶。然而，兩個垃圾桶都被塞滿，因次地上及垃圾桶上方都被堆滿了大量的飲料杯，最高疊至3層高。

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網友看完紛紛留言，「品格教育很重要」、「至少…它集中了，沒有隨地亂丟～（自我安慰）」「大家很守規矩，沒有亂丟在路邊」、「可見手搖杯市場多麼龐大」、「其實如果垃圾桶都已經滿成這樣了，我會把自己的垃圾找下一個垃圾桶丟或帶回家」、「正常發揮的裝置藝術」。

也有人說，「這只是表示清潔隊清理的頻率趕不上當地人流所帶來的廢棄物增加速度」、「所以清潔員真的超重要的～沒有他們怎麼辦，感謝辛苦的清潔員」、「鄉下地區都會有回收阿婆跟阿伯很快就被撿去賣錢了」。

此外，有網友拿來跟日本的街頭比較，「有垃圾桶是很方便，但就凸顯了民眾素質…忽然覺得日本沒垃圾桶也不錯，不會製造髒亂」，但不少網友不認同，「沒看過晚上9點以後的日本街道？」「日本是凌晨出來清垃圾所以早上才看不到」、「人家厲害的是天亮之前可以讓街道變得超級乾淨」、「大阪也很多垃圾啊」、「日本髒的街道超恐怖」、「你是不是沒有去過日本，東京超髒超可怕的」、「前年珍珠奶茶之亂，一堆日本人為了拍IG買了不喝塞在販賣機、回收桶，甚至亂丟的都不少」。

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