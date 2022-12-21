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快收！速食店最新「激省優惠券」來了　牛肉堡、辣薯球全買1送1

▲▼漢堡王 。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新激省優惠券來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

小確幸來了！美國速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」最新「激省優惠券」開吃，這次一共網羅26種優惠，像是有牛肉堡、小華堡、辣薯球等買1送1，還有超殺百元套餐、雙人激省餐等好康，整張券狂省1651元起，即日起至2023年2月6日限時開跑。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王霸王省優惠券網羅26種優惠。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

漢堡王「霸王省優惠券」來了，一共有5大系列共26種好康等領，其中，必搶超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、西部小華堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、中杯可樂、辣薯球等買1送1，再來還有個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃經典脆雞堡+4塊雞塊及小杯可樂，加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂，划算爆表。

除外還有「超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，即日起至2023年2月6日限時開吃，提醒此優惠不適用於航站一、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。

▲▼漢堡王最新激省優惠券。（圖／業者提供）

▲整張券狂省1651元起。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞APP限時5天抽買1送1券。

另，麥當勞APP即日起至12月25日也有限時5天「買1送1」優惠，期間只要完成輪盤任務就可獲得「買1送1」券，中獎率100％，今（21）日搶先祭出「4塊辣味麥克雞塊買1送1」，接下來4天則有4塊麥克雞塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等品項等可抽買1送1，提醒優惠券使用期限為7日內。

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