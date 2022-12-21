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麥當勞今起變貴了！套餐漲10元　連5天搶吃「9大品項」買1送1

▲▼雙北於今日8/3開放餐廳內用，在防疫指引下有限度讓顧客於店內用餐飲食。一大早位於林森南路的麥當勞就迎來久違的內用顧客，一杯咖啡一份早餐一份報紙開始忙碌的一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲麥當勞今（21）日起漲價。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

荷包空空！人氣速食品牌「麥當勞」今（21）日凌晨0時起正式換上新菜單，其中，部分產品價格也調漲，包括早餐及一般時段套餐全變貴10元，連同分享盒、Happy Meal也調升10元，點心飲料部分漲幅最多7元，不過漲價首日業者特意於APP祭出限時「9大品項買1送1」優惠，小確幸趕緊收。

台灣麥當勞12月21日起正式調整部分產品價格，其中，早餐與一般時段之主餐單點價格維持不變，但套餐價格調漲10元，意指只要點套餐就須多加10元，連同麥當勞分享盒、Happy Meal價格也調升10元；點心飲料類則有7品項漲價，漲幅最多的有大薯、金黃地瓜條，單點價格漲7元，而單點小薯、中薯、薯餅、四季沙拉及台灣鮮榨柳丁汁則變貴5元。

▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）

▲▼麥當勞最新新價格表。（圖／業者提供，下同）

▲▼麥當勞2022最新價格表（圖／業者提供）

同步也換上全新菜單，早餐主餐部分新增麥香魚、蕈菇嫩蛋焙果堡及麥克雞塊（6塊及10塊），停止販售培根番茄嫩蛋焙果堡、香雞滿福堡、香雞滿福堡加蛋及香雞蛋堡，點心飲料部分則新增雙倍OREO冰炫風、停止販售樹頂蘋果汁；銅板輕鬆點紅區品項維持不變，白區品項移除小杯玉米湯；再來的麥當勞分享盒飲料買1送1品項也多新增中杯經典美式咖啡（冰／熱）選擇。

▲▼麥當勞宣布喊漲。（示意圖／業者提供）

▲麥當勞APP限時5天抽買1送1券。

而在漲價首日，麥當勞APP特意祭出限時5天「買1送1」優惠，期間只要完成輪盤任務就可獲得「買1送1」券，中獎率100％，今（21）日搶先祭出「4塊辣味麥克雞塊買1送1」，接下來4天則有4塊麥克雞塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等品項等可抽買1送1，提醒優惠券使用期限為7日內。

▲▼漢堡王限時買1送1。（圖／業者提供）

▲漢堡王限時買1送1。

另，漢堡王即日起至12月31日也有「7大夯品買1送1」，優惠品項包括小華堡、花生培根牛肉堡、經典脆雞堡、華鱈魚堡、6塊雞塊、大份辣薯球及大杯可樂，且不限時段及購買次數，可於門市、官網、自助點餐機使用，提醒此活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店。部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店則不提供。

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