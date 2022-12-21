苗栗男3度酒駕！突右轉撞死女騎士　賠151萬獲輕判不給緩刑

▲男子酒後駕車撞死人，以151萬和解獲輕判。（示意圖／Pixabay）

記者翁子皓／苗栗報導

苗栗彭姓男子去年10月30日無照又酒後開車，結果在苗栗縣後龍鎮中山路撞死楊姓女騎士，彭男與楊女家屬以151萬和解，獲判有期徒刑1年10月，彭男主張家有老父與未成年子女要養，請求緩刑。但法官認為彭男多次酒駕，判他敗訴，維持一審判決。

彭男去年10月30日下午3時許在工地飲酒後，仍開小貨車上路，結果在後龍鎮中山路，貿然右轉進入中山路966巷，與直行的楊女機車發生碰撞，楊女因胸腹部外傷合併內出血導致創傷性休克，於同日下午6時許死亡。彭男肇事後留在現場，等候警方到場，經警方施以吐氣酒精濃度測試，測得吐氣酒精濃度為每公升0.74毫克。

一審法官認為，彭男之前已有2次酒駕犯公共危險的前科，且已無駕駛執照，但卻再次酒後駕車，導致楊女死亡，經警測得其酒後吐氣所含酒精濃度，竟高達每公升0.74毫克，所為實應嚴懲，然而考量他以151萬與楊女家屬達成和解，因此依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑1年10月。

彭男上訴，主張自己已賠償楊女家屬151萬，而他現年60歲，家有年邁父親與1名就讀高中的子女要養，希望法官能給予緩刑。二審法官認為，彭男之前就曾酒後駕車犯公共危險罪遭判刑，以易科罰金執行完畢，但他仍然酒後上路，且本案酒測值高達每公升0.74毫克，並造成楊女死亡，而一審法官的判刑並非甚重，認為沒有緩刑的理由，因此判彭男敗訴，維持一審原判，本案仍可上訴。

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