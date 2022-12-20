日本人「吃重鹹+高澱粉」卻不胖！台妹超不解　內行揭3關鍵

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近到日本自由行，發現路上男女或學生，體態幾乎都是瘦的，但當地飲食明明重油、重鹹又一堆澱粉，讓她十分疑惑。對此，就有內行人點出3大關鍵，直言日本外食跟自炊差異很大，另外通勤習慣也有很大的影響。

女網友在Dcard發文提到，「最近和朋友去日本自由行，發現日本人不管男生女生都是瘦瘦的，連成長中的國小、國中生，都沒一個胖嘟嘟嬰兒肥的感覺，可是他們的食物都好重口味，重油又重鹹，而且餐點大部分都是澱粉，也不像台灣流行吃健康餐盒，路上沒什麼這種餐廳。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她推測，當地人大多是搭大眾運輸工具通勤，走路的機會比較多，能藉此消耗不少熱量，「但不是都說三分運動七分飲食嗎？他們這樣吃怎麼瘦啊？反觀在台灣生活的我，口味算清淡，也都搭捷運、公車通勤，怎麼感覺喝個水也能胖。」

對此，一名日本語言文化學系的學生指出，日本外食跟自炊差很多，許多外食是真的比較重口味，但一般日本家庭料理感覺較為清淡，「聽我同學說，雞肉、魚肉比較常見，其他家庭料理也都不油，而且他們裝飯的碗都很小，我同學他們家做肉類料理，更是不加油的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

該名同學接著表示，「還有他們沒喝手搖飲的習慣，除了販賣機的，一般飲料其實不便宜，我同學活了23年，第一杯700毫升的珍珠奶茶就是在台灣喝的，她說根本喝不完；再者，騎車30分鐘以上、走路1小時通勤的方法，對他們來說蠻正常的。」

話題掀起熱論，網友們也紛紛回應，「他們飲食哪有都很重口味？妳是觀光客才都是吃那種東西啊，而且他們對瘦的意識很強，平常很流行減肥、維持身材」、「日本跟韓國對維持瘦的意識很強，他們求職外表歧視比台灣還嚴重」、「住在東京第10年，大部份同事一天只吃兩餐，很少人一天吃滿三餐；然後台灣人除了三餐，還有香雞排、花枝丸、滷味、蔥油餅」、「在日本住三個月瘋狂走路，直接暴瘦5公斤，然後回台灣胖10公斤」、「在日本玩搭地鐵，每天步數1萬起跳」。

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